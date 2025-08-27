ТСН у соціальних мережах

Світ
238
2 хв

Польща та Фінляндія відновлять болота для захисту від Росії

На такий спосіб захисту від російської агресії в країнах східного флангу НАТО надихнув досвід війни в Україні.

Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
Кордон Польщі

Кордон Польщі / © із соцмереж

Країни ЄС намагаються захистити свої східні кордони від можливого російського вторгнення і для цього планують створити своєрідний природний бар’єр. Польща та Фінляндія розглядають можливість відновлення боліт.

Про це повідомляє Politico.

За інформацією видання, на такий спосіб захисту від російської агресії в країнах східного флангу НАТО надихнув досвід війни в Україні.

Мовляв, для того, щоб зупинити танки, які рухалися на Київ на початку повномасштабного вторгнення 2022 року, український консультант з питань оборони Олександр Дмитрієв порадив підірвати греблі на річці Ірпінь. Фото російських танків, що загрузли в болоті, облетіли весь світ.

У європейських країнах вважають, що відновлення боліт на кордонах з Росією допоможе захиститися від потенційного нападу держави-агресорки та сприятиме боротьбі із глобальним потеплінням.

Джерела Politico у Фінляндії та Польщі повідомили, що в цих країнах активно вивчають можливість відновлення боліт. Зокрема, відомо, що фінські політики пропонують відновлювати болота вздовж кордонів з РФ. Міністерства оборони та довкілля готують спільний пілотний проект.

У Польщі відновлення боліт уже входить до оборонного проекту Східний щит вартістю понад 2 мільярди євро.

Країни Балтії, які також межують з РФ, поки що не мають системного плану відновлення боліт.

Politico також пише, що у Німеччині осушено понад 90% торф’яних боліт. Уряд країни відмовився коментувати виданню можливість їх відновлення.

Нагадаємо, на східному фланзі НАТО від Фінляндії до Польщі, на кордоні з РФ, протяжністю близько 3440 кілометрів, планують створити «вибухову стіну» з мінних полів.

Головнокомандувач Збройних сил Франції Тьєррі Буркхард попередив, що до 2030 року Росія може відновити військовий потенціал, достатній для безпосередньої воєнної загрози Європі.

