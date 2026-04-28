Польща віддала Мінську російського археолога, якого вимагала Україна: реакція МЗС

Олександр Бутягін після звільнення / © БЕЛТА

Польща та Білорусь провели обмін затриманими особами за формулою «п’ять на п’ять». Зокрема, в рамках обміну Варшава віддала російського археолога Олександра Бутягіна, якого мали екстрадувати до України

Про це передають «Польське Радіо» і білоруське опозиційне видання «Наша Ніва».

Бутягіна та дружину російського військового, який «служить» у невизнаному Придністров’ї, обміняли на двох офіцерів спецслужб Молдови, заявили в ФСБ РФ. Ймовірно, йдеться про громадян Молдови, затриманих у червні 2025 року.

Серед звільнених режимом Лукашенка — Анджей Почобут, польсько-білоруський журналіст, який провів у білоруській в’язниці п’ять років. На кордоні Почобута зустрів польський прем’єр Дональд Туск. Імена інших учасників обміну невідомі.

Реакція України

МЗС України запевняє, що продовжить застосовувати всі можливі юридичні механізми для притягнення до відповідальності підозрюваного в розкраданні історичних артефактів в окупованому Криму російського археолога Олександра Бутягіна. Про це заявив речник МЗС Георній Тихий, передає «Українська правда».

Офіс генпрокурора також запевнив, що «використовуватиме всі доступні процесуальні механізми процедури заочного переслідування для притягнення Олександра Бутягіна до відповідальності».

Чому для Польщі важливий цей обмін

Кореспондент ВВС у Києві Святослав Хоменко заявив, що у Польщі на позицію України наразі не звертають уваги. За його словами, на перших сторінках тамтешніх ЗМІ — визволення Анджея Почобута, білорусько-польського журналіста, голови Спілки поляків Білорусі.

Журналіст пояснив, що за 5 років ув’язнення Почобут перетворився на найвідомішого поляка-політв’язня, став символом твердості та незламності у відстоюванні своїх принципів, питання про його долю польські чиновники порушували на всіх можливих міжнародних майданчиках.

«Будь-яке порівняння у цьому контексті кульгатиме, але згадайте радість українців у моменті, коли Україні вдалося домовитися з Росією про звільнення Надії Савченко, і наскільки на другий план тоді відійшло питання про те, кого саме Києву довелося віддати за неї», — зазначив Хоменко.

Хто такий Олександр Бутягін

Нагадаємо, Олександра Бутягіна у грудні 2025 року заарештували у Польщі на прохання України за розкопки в окупованому Криму і розграбування української культурної спадщини.

У березні Окружний суд Варшави схвалив запит України щодо екстрадиції Бутягіна. Його захисту не вдалося домогтися відмови у видачі, обґрунтованої побоюваннями «про його життя та здоров’я в Україні».

