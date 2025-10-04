Польща відправила війська до кордону з Німеччиною: у чому причина

Польський військовий / © Associated Press

Влада Польщі направила регулярні частини збройних сил на допомогу прикордонним військам на заході та сході країни, зокрема на кордоні з Німеччиною.

Про це повідомили на сайті Бюро національної безпеки республіки.

Відповідний указ у п’ятницю, 3 жовтня, підписав польський президент та головком ЗС Кароль Навроцький.

«Від 5 жовтня 2025 року до 4 квітня 2026 року частини та підрозділи ЗС Польщі будуть задіяні для забезпечення недоторканності державного кордону та громадської безпеки та порядку в межах територіального охоплення прикордонних переходів та у прикордонній зоні на державному кордоні з Федеративною Республікою Німеччина та Литовською Республікою», — йдеться у повідомленні.

Раніше, 1 жовтня очільник МВС Польщі Марцін Кервінський підписав указ про продовження на півроку прикордонного контролю з ФРН та Литвою «з метою моніторингу міграційного шляху з країн Балтії через Польщу до Західної Європи».

«Тут ми затримуємо осіб, які намагаються незаконно переправити мігрантів на Захід», — цитує пояснення МВС «Польське радіо».

За даними відомства, у період від початку 2025 року до кінця серпня польські прикордонники затримали 483 нелегальних мігрантів, які пробралися до Польщі з Литви. Також було затримано «55 посібників та організаторів». 50 із них заарештували.

Понад 2 тисячі людей затримано за незаконне перетинання кордону з Польщі до Німеччини, включаючи понад 550 іноземців, які раніше перетнули білорусько-польський кордон. На кордоні з ФРН упіймали близько 250 іноземців, які раніше незаконно перетнули литовсько-польський кордон.

Нагадаємо, раніше польські прикордонники повідомили, що кількість українців віком від 18 до 22 років, які в’їхали до Польщі у вересні, зросла у понад 10 разів, порівняно із серпнем.