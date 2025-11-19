- Дата публікації
Польща відреагувала на нічну масовану атаку на Україну
Сьогодні, 19 листопада, війська РФ завдали ракетних і дронових ударів по Україні, зокрема по західних областях. Сусідня Польща підіймала військову авіацію.
Про це повідомили в Оперативному командуванні Збройних сил Польщі в Х.
"У зв'язку з нападом РФ, яка здійснює удари по об'єктах, розташованих на території України, у нашому повітряному просторі діє польська та союзна авіація. У небо піднято пари винищувачів та літак раннього радіолокаційного спостереження", – йдеться у повідомленні.
Зазначається, що наземні системи протиповітряної оборони і радіовиявлення, а також системи далекомірної розвідки Польщі приведені до стану максимальної готовності