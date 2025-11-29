ТСН у соціальних мережах

Польща відреагувала на нічну масовану атаку на Україну

У Польщі у повітря піднялися винищувачі.

Олена Капнік
Авіація Польщі.

Авіація Польщі. / © Associated Press

Сусідня Польща піднімала в небо авіацію і приводила у повну бойову готовність наземні системи протиповітряної оборони вночі проти 29 листопада через атаку РФ на Україну.

Про це повідомило Оперативне командування Збройних сил Польщі.

Зазначається, що польські військові задіяли "необхідні сили і засоби, що є в їхньому розпорядженні".

"Були підняті винищувачі, а наземні системи протиповітряної оборони і радіолокаційної розвідки приведені в стан готовності. Ці дії мають превентивний характер і спрямовані на забезпечення безпеки та захист повітряного простору", – наголосили польські військові.

В командуванні додали, що відстежують поточну ситуацію, "а підпорядковані сили і засоби перебувають у стані готовності до негайного реагування".

Нагадаємо, протягом ночі російська армія завдавала ударів по Україні. Зокрема, зранку РФ запустила "Кинджали". За даними моніторингів, у повітрі перебували два винищувачі МіГ, які здійснили ракетний удар.

Відомо, що у повітряному просторі Молдови зафіксували безпілотники, а тому країна закривала небо. Прикордонна поліція підтвердила інформацію про проліт дронів на півночі.

