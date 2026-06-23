Польща влаштувала логістичну блокаду вантажам "Укрпошти": деталі скандалу

Автомобілі «Укрпошти» / © УНІАН

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Польська митниця вже два місяці блокує вантажі «Укрпошти», змушуючи оператора шукати обхідні маршрути через Угорщину та Словаччину. Керівництво компанії стверджує, що ситуація значно ускладнила логістику.

Про це повідомив керівник «Укрпошти» Ігор Смілянський.

Польська митниця блокує вантажі «Укрпошти» — що відомо

Він пояснив, що доставку територією Польщі «Укрпошта» зазвичай здійснює через Poczta Polska. Водночас останнім часом українські поштові вантажі почали стикатися із серйозними перешкодами з боку польської митниці.

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«У нас доставка по території Польщі відбувається через Poczta Polska. Останні два місяці автівки Укрпошти блокуються польською митницею, і ми змушені об’їжджати… і по суті, перенаправили всі свої транзитні потоки в обхід Польщі», — зазначив Смілянський.

За його словами, через ускладнення на кордоні компанії довелося оперативно шукати нові логістичні рішення. Частину міжнародних відправлень тепер доставляють до Європи через територію Угорщини та Словаччини.

Смілянський наголосив, що для клієнтів «Укрпошти» ці зміни залишилися майже непомітними, адже компанія змогла швидко перебудувати маршрути й уникнути зупинки доставки. Однак для самої «Укрпошти» така схема перевезень виявилася дорожчою. Обхід польської території означає довший шлях, вищі витрати на пальне та складнішу логістику.

Водночас, за словами очільника компанії, в Угорщині та Словаччині жодних труднощів із перетином кордону для «Укрпошти» немає.

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Також Смілянський припустив, що проблеми на митниці могли стати однією з причин, чому президент України Володимир Зеленський відправив свій орден до Польщі через «Нову пошту», а не через державного поштового оператора.

Проблеми з митницею виникли ще до скандалу між Україною та Польщею

Журналіст Євген Плінський заявив, що проблеми з польською митницею виникли ще до скандалу, пов’язаного з поверненням державних нагород. За його словами, ситуація розгорнулася несподівано.

«Польська митниця просто почала вивантажувати на кордоні повні фури посилок і проводити їхній детальний огляд. Під час такого огляду поляки починають чіплятися до формальних дрібниць«, — поінформував журналіст.

Як пояснив Плінський, під час перевірок митники нерідко вимагали додаткову документацію навіть на окремі товари у відправленнях. Йдеться, зокрема, про сертифікати на шкіру для нової пари взуття чи ветеринарні довідки на банку меду. Через це вантажівки могли простоювати на кордоні по кілька днів, а згодом повертатися назад до України.

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За інформацією журналіста, «Укрпошта» офіційно зверталася до польської митниці з проханням пояснити причини блокування вантажів. У відповідь компанії повідомили, що польська сторона діє відповідно до законодавства Євросоюзу і має повне право на такі перевірки.

На практиці це означає, що швидкого вирішення ситуації наразі немає. Саме тому «Укрпошта» продовжує використовувати альтернативні маршрути через інші країни.

Подробиці про проблеми з польською митницею від ДПСУ

Ситуацію прокоментував речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко для «Новини.LIVE». Він сказав, що вантажівки «Укрпошти» повертають з Польщі назад до України через проблеми з митним оформленням.

За словами Демченка, на українській території транспорт проходить як прикордонний, так і митний контроль у звичайному режимі — без затримок та додаткових перешкод. Українська сторона не фіксує жодних труднощів під час оформлення таких вантажів.

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«По території України як прикордонний, так і митний контроль автівки, які здійснюють перевезення від „Укрпошти“, проходять», — зазначив Демченко.

Водночас він уточнив, що проблеми починаються вже після перетину українсько-польського кордону. Саме на польській стороні, за його словами, під час митного оформлення виникають питання, які блокують подальший рух частини транспорту.

Зрештою деякі вантажівки, так і не завершивши процедуру оформлення, змушені повертатися назад до України. Як підкреслив речник ДПСУ, це створює додаткові логістичні труднощі для перевізника.

Демченко також наголосив, що для врегулювання ситуації потрібні офіційні пояснення від польських компетентних органів та узгодження процедур між обома сторонами, аби надалі уникнути подібних інцидентів.

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Скандали між Україною та Польщею — останні новини

До слова, польська влада отримала надісланий «Новою поштою» орден Білого орла, якого було позбавлено Зеленського. Його передадуть на зберігання до Канцелярії президента, оскільки це найвища державна нагорода і більше орден не вручатимуть.

Речник польського президента стверджує, що діалог з Києвом не склався з вини української сторони, а самого президента Кароля Навроцького не запросили на конференцію з питань відбудови України у Гданську, тому польська делегація там не буде присутня.

Зауважимо, віцемаршалок Сенату Польщі Міхал Камінський повернув Україні дві державні нагороди, звинувативши Київ у невдячності за багаторічну підтримку та небажанні вирішувати історичні суперечки, зокрема щодо ексгумації жертв Волинської трагедії. Політик розкритикував вшанування українських діячів, причетних до злочинів проти поляків, назвавши це несумісним із цінностями стратегічного партнерства.

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