Польща вперше збивала російські дрони: все, що відомо про атаку

У ніч проти 10 вересня російські «Шахеди» порушили повітряний простір Польщі. Дрони збивали польські військові.

Все, що відомо про атаку БпЛА на Польщу, читайте у матеріалі ТСН.ua.

У Польщі закрили аеропорти та підняли військову авіацію

Стало відомо, що у Польщі в ніч проти 10 вересня закрили повітряний простір над аеропортами Жешува, Любліна та Варшави. Причина — «незапланована військова активність».

Над Польщею були підняті винищувачі F-16, а також SAAB 340 (літак ДРЛО).

В оперативному командуванні збройних сил Польщі підтвердили, що для забезпечення безпеки польського повітряного простору Оперативний командувач Збройних сил Польщі активував усі необхідні процедури.

Моніторингові канали повідомляли, що через Волинську та Львівську область на територію Польщі залетіло кілька безпілотників.

Російські БпЛА збили у Польщі

Безпілотники РФ, які вночі 10 вересня під час масованої російської атаки на Україну залетіли до Польщі, збивали польські військові.

«Я отримав повідомлення від оперативного командира видів Збройних сил про збиття дронів, які вторглися в наш повітряний простір і могли становити загрозу», — написав прем’єр-міністр Дональд Туск.

Він акцентував, що операція, «пов’язана з багаторазовим порушенням повітряного простору Польщі», була доволі тривалою.

Туск наголосив, що перебуває в постійному контакті з президентом і міністром оборони держави. У нього є прямий звіт від оперативного командира. Прем’єр також поінформував генсека НАТО Марка Рютте про збиті дрони.

У США відреагували

У США висловилися про те, що на атаку БпЛА по Польщі Білий дім має відповісти санкціями. Конгресмен-республіканець Джо Вілсон наголосив, що інцидент стався менш ніж через тиждень після того, як президент США Дональд Трамп прийняв польського колегу Кароля Навроцького в Білому домі.

«Це акт війни, і ми вдячні союзникам по НАТО за їх швидку реакцію на безперервну безпричинну агресію військового злочинця Путіна проти вільних і продуктивних націй», — наголосив конгресмен.

Вілсон закликав президента Трампа відповісти санкціями, «які збанкрутують російську військову машину», та надати Україні зброю для ударів по РФ.

«Путін більше не задовольняється лише поразкою в Україні, бомбардуючи матерів і немовлят, тепер він безпосередньо випробовує нашу рішучість на території НАТО. Путін заявив, що „Росія не знає кордонів“. Вільні та процвітаючі нації навчать Росію, що таке кордони», — додав він.

Оголошено виклик резервістів

У десяти воєводствах Польщі оголосили пришвидшений виклик резервістів ТрО через вторгнення до повітряного простору країни російських безпілотників.

«У зв’язку з порушенням повітряного простору Польщі та розгортанням наземних пошуково-рятувальних бригад, для військовослужбовців Територіальних сил оборони запровадили скорочений час таборування», — наголосили у повідомленні сил ТрО Польщі.

Так, резервістам окреслили чіткі терміни появи для виконання завдання:

у Підляському, Мазовецькому, Люблінському та Підкарпатському — 6 годин;

у Поморському, Вармінсько-Мазурському, Куявсько-Поморському, Лодзинському, Свентокшиському та Малопольському воєводствах — 12 год.

Жителів закликали зберігати спокій та зважати лише на повідомлення військових та державних служб. Попередили і про важливість уникнення контакту з фрагментів та інформування про них поліції.

Навроцький зробив заяву

Президент Польщі Кароль Навроцький заявив, що безпека країни є найвищим пріоритетом і вимагає тісної співпраці.

«Від моменту порушення повітряного простору Республіки Польща я перебуваю в постійному контакті з віцепрем’єр-міністром, міністром національної оборони та найважливішими командувачами Збройних сил Республіки Польща. Я брав участь у нараді в Оперативному командуванні видів збройних сил», — наголосив польський лідер.

Навроцький анонсував нараду в Раді національної безпеки, участь у які візьме прем’єр Дональд Туск.

Також прессекретар польського уряду Адам Шлапка заявив, що уряд скликає екстрене засідання. Наразі Зараз прем’єр проводить зустріч із міністрами, відповідальними за державну безпеку.

Реакція МЗС України

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга наголосив, що дрони РФ, що влетіли в Польщу під час масованої атаки на Україну, свідчать зростання почуття безкарності Путіна. Усе через те, що диктатор не був належним чином покараний за свої попередні злочини.

Сибіга зазначив, що Путін продовжує ескалацію, розширює війну і випробовує Захід на міцність — і що довше російський диктатор не отримує силу у відповідь, то агресивнішим стає.

«Слабка відповідь зараз спровокує Росію ще більше — і тоді російські ракети і дрони полетять ще далі в Європу», — застеріг Сибіга.

Міністр запевняє, що настав час ухвалити рішення, яке дозволить використовувати можливості ППО сусідніх країн для перехоплення дронів і ракет у повітряному просторі України, зокрема тих, що наближаються до кордонів НАТО. Такий крок необхідно зробити заради колективної безпеки.

Це також заклик до партнерів терміново посилити українську ППО та краще захиститися від російських дронів і ракет, кількість яких зростає.

Що ж до санкцій, Сибіга підкреслив, що вони мають бути посилені без зволікань.

«Путін серйозно поставиться до мирних переговорів лише тоді, коли зіткнеться з серйозним трансатлантичним тиском. Російську військову машину необхідно зупинити — і зупинити її можна лише силою, а не слабкістю», — резюмував він.

Атаку прокоментували в ОПУ

Радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк відзначив, що Росія навмисно атакувала дронами Польщу. Мета агресорки — масштабувати війну на території Європи.

Подоляк вважає, що атака на Польщу — це цілком свідома стратегія агресорки.

«Щоб протестувати „систему можливих відповідей Заходу“ та довести, що її немає. Щоб шокувати європейських партнерів України, налякати їх і вивести з алгоритмів підтримки. Щоб розширити й масштабувати війну на території Європи. Щоб привчити до думки про можливість та обов’язковість війни…» — йдеться у заяві радника голови ОП.

Він наголосив, що Росія добровільно ніколи не вийде з війни. Подоляк назвав ілюзією думку про те, що Москву можна умиротворити, пішовши на компроміси на її користь.

«Життя в ілюзії, що можна умиротворити агресора (РФ), пішовши на компроміси на його користь, означає лише обов’язкову масштабну трагедію для багатьох європейських країн дуже скоро…» — застеріг радник керівника президентського офісу.

Польща завершила операцію

В оперативному командуванні відзвітували, що польські та союзні повітряні операції, пов’язані з порушеннями польського повітряного простору, завершилися. Триває пошук та визначення місцезнаходження можливих місць падіння уламків БпЛА.

«Заради безпеки громадян ми закликаємо всіх не наближатися, не торкатися та не переміщувати будь-які виявлені предмети чи уламки. Такі предмети можуть становити загрозу та містити небезпечні матеріали. Вони повинні бути ретельно перевірені відповідними органами», — звернулися до громадян у командуванні.

У разі виявлення подібних предметів полякам слід одразу телефонувати за номером 112 або звертатися до найближчого відділку поліції.

Зеленський: «Санкційна пауза триває надто довго»

Як зазначив президент України Володимир Зеленський, Москва завжди випробовує межі можливого. І якщо РФ не зустрічає сильної реакції, вона залишається на новому рівні ескалації. Сьогоднішній інцидент — російсько-іранські «шахеди» діяли в повітряному просторі Польщі та НАТО — черговий доказ.

«Не один „Шахед“, що можна було б назвати випадковістю, а щонайменше 8 ударних дронів, які були націлені в напрямку Польщі», — акцентував він.

Зеленський наголошує, що це вкрай небезпечний прецедент для Європи. Чи будуть наступні кроки, повністю залежить від скоординованості та сили дій у відповідь. Росіяни повинні відчути наслідки й усвідомити, що війну не можна розширювати — її доведеться закінчувати.

«Надто довго вже триває санкційна пауза. Відкладання обмежень по Росії та її спільниках означає лише збільшення жорстокості ударів. Потрібно достатньо зброї, щоб стримати Росію. Потрібна сильна відповідь, і це може бути тільки спільна відповідь усіх партнерів: України, Польщі, усіх європейців, Сполучених Штатів» — завершив український лідер.

Нагадаємо, у ніч проти 10 вересня армія РФ завдала комбінованого удару по території України.

Відомо, що окупанти застосували 458 засобів повітряного нападу. Зокрема, це безпілотники різних типів, ракети наземного, повітряного та морського базування.

Так, Силами ППО було знищено 413 цілей. Утім є влучання 16 ракет та 21 ударного БпЛА на 17 локаціях. Щобільше, близько 8 ворожих БпЛА вийшли за межі державного кордону України у напрямку Республіки Польща.