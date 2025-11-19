Польща встановила ще чотирьох підозрюваних у диверсіях на залізниці: хто вони

Залізниця / © Pixabay

Правоохоронці Польщі повідомили про нових підозрюваних у вибухах на залізничній інфраструктурі — це чотири громадянина України, які мають постійне місце проживання у Польщі.

Про це повідомляють джерела польського видання Onet.

Раніше прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявляв, що першими встановленими виконавцями диверсій стали два українці, які співпрацювали з російськими спецслужбами. Один із них — громадянин України, засуджений львівським судом за диверсії на території країни, який після вироку перебував у Білорусі. Другий — мешканець Донбасу, який також приїхав до Польщі з Білорусі восени 2025 року. Після скоєння атак обидва залишили Польщу.

За даними видання, ці двоє осіб не діяли самостійно. Поліція встановила ще чотирьох співучасників, усі — українці, і має інформацію про їхні імена та адреси проживання.

Польська прокуратура розпочала розслідування за фактом диверсій терористичного характеру, спрямованих проти залізничної інфраструктури та скоєних на користь іноземної розвідки. Розслідування ведеться за участю кращих фахівців та силових структур країни.

Нагадаємо, на залізничній лінії Варшава–Дорохуськ сталося кілька диверсій: у Міці на Мазовші двічі намагалися зійти з рейок потяги — один раз через металеву обойму на колії, другий — через підрив рейок. Біля станції Голомб на Люблінщині пасажирський потяг із 475 людьми змушений був екстрено зупинитися через пошкоджену колію.

Окрім того, Україна та Польща домовились обмінюватися інформацією щодо диверсій та підривної діяльності Росії.