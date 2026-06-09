«Польща втратила престиж»: ексголова МЗС країни розкритикував Навроцького через скандал із УПА

Кароль Навроцький / © Associated Press

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Колишній керівник Міністерства закордонних справ Польщі Яцек Чапутович розкритикував ідею президента Кароля Навроцького забрати у Володимира Зеленського Орден Білого Орла.

Про це польський дипломат заявив у програмі «Gość Wydarzeń» на Polsat News, пише Onet.

Він назвав скликання капітули Ордену Білого Орла та ескалацію з Києвом через скандал із УПА непрофесійними кроками. На його думку, президент таким чином нічого не досягне, лише шкодить іміджу Польщі на міжнародній арені.

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«Президент нічого не виграв, а ми, як Польща, втратили значну частину престижу в усій цій справі. Інструмент, обраний для вирішення цієї справи, був неадекватним», — сказав він.

Які наслідки може мати Польща для свого іміджу

Чапутович вважає, що скандал, який виник навколо УПА, — це прояв «слабкості польської дипломатії», оскільки роль дипломатії полягає в запобіганні таким ситуаціям та зміцненні зв’язків між країнами.

На його думку, позбавлення відзнаки Зеленського не є правильним рішенням. Водночас назвав рішення Зеленського «серйозною помилкою» та не схвалює присвоєння одному з військових підрозділів звання «Героїв УПА».

Однак він вважає, що польські політики не повинні були використовувати це на свою користь. Чапутович припускає, що наслідки для Польщі будуть значними. Ба більше, він звинуватив чинного президента у погіршенні дипломатичних відносин між Варшавою та Києвом.

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«Політика Польщі щодо України вже давно ворожа. Президент Кароль Навроцький зробив її ще гіршою. Я колись назвав це в цій студії політикою гієн (…). Ми хочемо відстоювати свої інтереси, коли інша країна стікає кров’ю та є слабкою. І, звичайно, ми програли», — підсумував він.

Скандал між Польщею та Україною — останні новини

Між Польщею та Україною виник скандал через рішення Зеленського присвоїти одній з військових частин звання «Героїв УПА». У відповідь у Польщі пригрозили забрати Орден Білого Орла, який український президент отримав у квітні 2023 року.

В уряді Польщі заявили про загострення польсько-українських відносин на тлі цього конфлікту. Прем’єр-міністр Дональд Туск закликав Київ цінувати стратегічні відносини з Варшавою.

У понеділок, 8 червня, у Польщі відбулося засідання Капітули Ордену Білого Орла, на якому обговорювали можливість забрати державну нагороду у президента України Володимира Зеленського.

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