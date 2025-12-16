Польща втратить 650 тис. українців, які працюють: куди вони поїдуть далі та в чому причина

Сотні тисяч українців не затримаються на польському ринку праці / © facebook.com/dmsu.gov.ua

Понад пів мільйона працездатних українців, ймовірно, не затримаються у Польщі надовго навіть попри наявність роботи. Економічна інтеграція не призвела до глибшого соціального прив’язування.

Про це йдеться у дослідженні Польського економічного інституту (PIE), результати якого опублікувало видання Rzeczpospolita.

Масштаби та загрози

Зараз у Польщі легально перебувають понад 1,5 млн українців, з яких високий відсоток (75–85%) працюють. Однак інститут оцінює, що близько 650 000 українців, які працюють, не залишаться на польському ринку праці.

Це руйнує стереотип про те, що робота автоматично означає осідання в країні.

«Навіть іммігранти з високим рівнем інтеграції можуть вирішити виїхати, а ті, хто інтегрований слабо, можуть залишитися через відсутність альтернативи», — йдеться у звіті.

Чотири типи українських мігрантів

Дослідники розділили українців на чотири групи, кожна з яких має різні плани на майбутнє:

«Гості» (39%): найбільша група. Це переважно чоловіки, зайняті на простих роботах, які приїхали після 2022 року. Вони працюють, але слабо інтегровані культурно і, ймовірно, поїдуть. «Мандрівниці» (30%): молоді жінки, які приїхали після початку повномасштабної війни. Працюють у сфері послуг та освіти. Вони відкриті до нового, але налаштовані на повернення до України. «Прибулі» (16%): переважно жінки, які не працюють і перебувають у Польщі менше 4 років. Вони шукають безпеки, але їм бракує стабільності. «Поселенці» (15%): найменша, але найбільш стабільна група. Це люди (часто висококваліфіковані чоловіки), які живуть у Польщі понад 4 роки. Вони мають друзів-поляків і, найімовірніше, залишаться назавжди.

Що тримає людей

Дослідження спростувало міф про «полювання за пільгами». Для українців найважливішими факторами вибору країни є:

Стабільність права на проживання.

Умови життя і зарплата.

Найменш важливим виявилася доступність соціальних виплат.

Експерти зазначають, що вирішальну роль грає психологія: ті, хто відчуває емоційний зв’язок з Польщею або має партнера-поляка, залишаються значно частіше, ніж ті, хто керується суто економікою.

Також існує група висококваліфікованих фахівців (лікарі, інженери), які добре інтегровані, але можуть поїхати далі на Захід за кращими умовами або повернутися додому, коли стане безпечно.

Нагадаємо, до України після війни повернеться лише третина громадян. Велику роль у цьому відіграють безпековий фактор, наявність житла, роботи та перспектив для дітей. Значно менші шанси того, що повернуться українці, які виїхали за кордон цілою родиною.