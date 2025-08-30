Польща вигнала з країни одразу 15 українців: стало відомо, що вони накоїли

Польща депортувала українських дебоширів / © pixabay.com

Польща видворила 15 громадян України. Прикордонники кажуть, що вони були неодноразово засуджені за крадіжки, грабежі та водіння в нетверезому стані.

Про це пише RMF24.

Крім того, що їх вислали з країни, їм також заборонили в’їжджати до Польщі протягом 5-10 років.

«Польща є дружньою країною, відкритою для іноземців. Однак не буде і не буде терпимості до порушень ними закону, незалежно від країни їхнього походження. Міністерство внутрішніх справ та адміністрації буде рішуче реагувати на випадки порушення нашого правопорядку», — заявила речниця МЗС Польщі Кароліна Галецька.

Нагадаємо, польська влада ухвалила рішення про депортацію 63 осіб після заворушень, що сталися під час концерту білоруського репера Макса Коржа на Національному стадіоні у Варшаві. На концерті виникла суперечка після того, як у фан-зоні було піднято червоно-чорний стяг Української повстанської армії.