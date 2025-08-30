ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
2870
Час на прочитання
1 хв

Польща вигнала з країни одразу 15 українців: стало відомо, що вони накоїли

Громадяни України, яких видворили, «становили загрозу громадській безпеці та порядку в Польщі».

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Польща депортувала українських дебоширів

Польща депортувала українських дебоширів / © pixabay.com

Польща видворила 15 громадян України. Прикордонники кажуть, що вони були неодноразово засуджені за крадіжки, грабежі та водіння в нетверезому стані.

Про це пише RMF24.

Крім того, що їх вислали з країни, їм також заборонили в’їжджати до Польщі протягом 5-10 років.

«Польща є дружньою країною, відкритою для іноземців. Однак не буде і не буде терпимості до порушень ними закону, незалежно від країни їхнього походження. Міністерство внутрішніх справ та адміністрації буде рішуче реагувати на випадки порушення нашого правопорядку», — заявила речниця МЗС Польщі Кароліна Галецька.

Нагадаємо, польська влада ухвалила рішення про депортацію 63 осіб після заворушень, що сталися під час концерту білоруського репера Макса Коржа на Національному стадіоні у Варшаві. На концерті виникла суперечка після того, як у фан-зоні було піднято червоно-чорний стяг Української повстанської армії.

Дата публікації
Кількість переглядів
2870
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie