Падіння ракет у Польщі / © Associated Press

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Під час розслідування інциденту 20 листопада польські слідчі встановили, що повітряний простір країни порушили три російські крилаті ракети Х-101.

Про проміжні результати розслідування поінформувала польська прокуратура.

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За попередніми висновками слідства, усі три ракети були виготовлені в четвертому кварталі 2026 року. Їх виробили на підприємствах у місті Дубна Московської області Росії.

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У прокуратурі також повідомили про завершення слідчих заходів у населених пунктах Новий Ліповець та Рудник-над-Сяном. Водночас роботи в Молодичі тимчасово припинили.

Територію, де проводили слідчі дії, залишили під цілодобовою охороною, щоб не допустити сторонніх осіб. Відновити роботи планують уранці 23 листопада.

«Роботи тимчасово призупинено, територія протягом усієї ночі залишається під суворою охороною служб від доступу сторонніх осіб, а роботи будуть відновлені завтра (23.11) вранці», — повідомили у відомстві.

Прокурор Марцін Козак зазначив, що всі виявлені уламки ракет і зібрані криміналістичні матеріали передадуть експертам для проведення додаткових спеціалізованих досліджень.

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У прокуратурі наголосили, що про подальший перебіг розслідування та нові результати повідомлятимуть окремо.

«Про наступні результати розслідування ми повідомлятимемо в наступних заявах», — йдеться в повідомленні відомства.

Раніше повідомлялося, що генеральний секретар НАТО Марк Рютте запевнив, що Альянс захищатиме кожен сантиметр території Польщі.

Ми раніше інформували, що ракета РФ, уламки якої знайшли у польському селі Новий Ліповець у Люблінському воєводстві, була виготовлена у четвертому кварталі 2026-го.

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