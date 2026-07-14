Польща вимагає негайного арешту автора кампанії "Зупинити українізацію": подробиці скандалу

Скандальний євродепутат Гжегож Браун / © Associated Press

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У вівторок, 14 липня, Генеральний прокурор Польщі Вальдемар Журек попросив керівництво Європарламенту дозволити примусове затримання скандального євродепутата Гжегожа Брауна, який відкрито симпатизує Росії. Політик систематично ігнорує виклики на допит та переховується від правосуддя, користуючись залишками свого дипломатичного імунітету.

Про це повідомляє Генеральна прокуратура Польщі.

За що хочуть судити скандального політика

Як нагадують польські ЗМІ, правоохоронці звинувачують Брауна одразу за сімома статтями Кримінального кодексу, серед яких знищення майна, образа посадових осіб та розпалювання ненависті. Найгучнішим злочином політика став інцидент у грудні 2023 року, коли він за допомогою вогнегасника загасив ханукальні свічки просто під час святкування у будівлі польського Сейму.

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Окрім цього, раніше депутат відзначився тим, що викинув у смітник ялинку, яку прикрасили кульками з прапорами України та ЄС, а також зривав наукові лекції про Голокост. Хоча ще у листопаді 2025 року Європарламент зняв із нього недоторканність за цими епізодами, Браун зухвало продовжує уникати офіційного висунення підозр.

Проросійська позиція та антиукраїнські кампанії

Гжегож Браун є одним із найзатятіших критиків нашої держави в польській політиці та відвертим транслятором кремлівських наративів. За даними європейських аналітичних центрів, він та його політична сила роками просували відверто проросійський порядок денний. Сам Браун неодноразово закликав зупинити військову допомогу Києву та скасувати будь-які пільги для українських біженців.

Політик також є головним ініціатором скандальної кампанії «Зупинити українізацію Польщі», в межах якої влаштовував мітинги та поширював ксенофобські заяви. У своїх виступах він регулярно намагався штучно посварити поляків та українців, що ідеально збігалося з цілями російської пропаганди в Європі.

Втеча від правосуддя та ризик арешту

Слідчі Окружної прокуратури Вроцлава вже п’ять разів викликали євродепутата на допит, проте він щоразу зривав процесуальні дії. Політик разом зі своїм адвокатом самовільно залишали кабінет слідчого без дозволу або просто не поверталися після оголошеної перерви. Оскільки польське законодавство все ще частково захищає його від фізичного затримання, правоохоронцям знадобився додатковий ордер із Брюсселя.

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«Ця поведінка свідчить про нехтування процесуальними обов’язками та ігнорування дій польської прокуратури, а в результаті — про зневагу до чинного правового порядку», — наголосила речниця відомства Анна Адамяк.

Нагадаємо, минулого року Гжегож Браун, який балотувався у президенти Польщі, викинув прапор ЄС на підлогу та витер ним взуття. Політик заявив, що емблеми та символи Євросоюзу не мають жодного правового захисту на території Польщі.

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