Польща висунула звинувачення українцям за диверсії на залізниці: що їм загрожує

Прапор Польщі

Двох громадян України звинувачують у скоєнні диверсій на польській залізниці на користь російської розвідки. Звинувачення стосуються вибухів і пошкодження колії на двох ділянках, що могло спричинити небезпеку для поїздів і пасажирів.

Про це повідомив представник Національної прокуратури РП Пьотр Новак, передає Укрінформ.

У Польщі двоє українців — 39-річний Олександр К. і 41-річний Євген І. — дістали звинувачення в проведенні диверсій на залізниці, ймовірно в інтересах російської розвідки.

Слідство встановило, що обвинувачені вчинили акти диверсій 15-16 листопада 2025 року, підірвавши залізничні колії та пошкодивши інфраструктуру на двох ділянках. Перший інцидент стався в районі населеного пункту Міка, де вибуховий пристрій був приведений у дію о 20:58 під час проходження вантажного поїзда. Другий випадок зафіксовано на ділянці Варшава-Дорогуськ поблизу Голомба, де диверсанти пошкодили електроживлення та металеві елементи колії.

За словами прокурора, ці дії мали на меті не тільки руйнування інфраструктури, а й залякування населення, ослаблення громадського порядку і створення відчуття загрози.

Слідство спирається на широкий спектр доказів, зокрема сліди на місцях подій і записи відеоспостереження. Окрім цього, польські спецслужби затримали ще кількох людей, імовірно пов’язаних із диверсіями, однак офіційних звинувачень їм поки що не висунуто. Національність цих людей не розголошують в інтересах слідства.

Як пише видання Onet, обом чоловікам загрожує довічне ув’язнення. Прокурор наголосив, що у справі затримано інших осіб, однак їм не висунуто звинувачень.

