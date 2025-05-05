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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
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Польща висуває територіальні претензії до Чехії: йдеться про 368 гектарів

Польща та Чехія відновлюють переговори щодо повернення 368 га спірної території, яку Чехословаччина отримала в 1958 році.

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Фото автора: Кирило Шостак Кирило Шостак
Польсько-чеський кордон

Польсько-чеський кордон. / © Shutterstock

Польща та Чехія знову повертаються до переговорів щодо багаторічної прикордонної суперечки, яка стосується 368 гектарів спірної землі, переданих Чехословаччині у 1950-х роках. Перемовини тривають уже десятиліттями, однак остаточного рішення досі немає.

Про це пише видання RMF24.

Що відомо про ситуацію сьогодні

Як повідомляє Fakt, у найближчий час планується відновлення двосторонніх консультацій на рівні експертів, які мають оновити позиції сторін. У чеському МЗС не розкривають деталей.

“Наразі ми не надаватимемо подробиць”, — заявив представник міністерства Даніел Дрейк.

Польський уряд висловлює рішучість вирішити цю проблему шляхом укладання нової двосторонньої угоди, однак перебіг перемовин може ускладнити виборча кампанія та можлива зміна влади в Чехії.

Історія суперечки: як з’явився “територіальний борг”

Проблема бере початок у 1958 році, коли Польща та Чехословаччина уклали договір про кордон. За цим документом лінія кордону скоротилася на 80 км, а у 85 місцях відбулись територіальні корекції. У результаті аналізу з’ясувалося, що Чехословаччина отримала на 368 гектарів більше, ніж передбачалося.

Уперше до питання повернулися в 1992 році, коли глави МЗС Польщі та Чехії домовились про створення спільної комісії. Згодом у 2005 році Чехія запропонувала грошову компенсацію, яку Польща відхилила. У 2015 році Прага затвердила перелік земель для можливої передачі, але відмовилась реалізовувати це рішення.

Остання спроба поновити діалог відбулася у 2022 році за участі польського уряду партії “Право і справедливість”. У 2023 році тема знову порушувалась під час зустрічі прем’єрів Дональда Туска і Петра Фіали, однак без конкретних домовленостей.

Нагадаємо, раніше румунська політикиня Шошоаке звернулась до Путіна із територіальними претензіями до України.

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