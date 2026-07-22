Польща вже готується до нового вторгнення РФ: під прицілом не лише поляки, а Кремль планує підставити Україну – ISW

У Польщі готуються до вторгнення РФ / © Associated Press

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Росія розглядає провокації та спроби саботажу з боку західних чиновників, зокрема міністра закордонних справ Польщі Радослава Сікорського, канцлера Німеччини Фрідріха Мерца, президента Литви Гітанаса Науседи та президента Латвії Едгарса Рінкевича.

Про це йдеться у звіті ISW.

Аналітики вважають, що РФ продовжує здійснювати кампанію «Фаза нуль», метою якої є створення інформаційних та психологічних умов для потенційних майбутніх провокацій проти НАТО. Російські провокації під чужим прапором, разом із вторгненням безпілотників, саботажем, перешкодами з боку засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ) та прольотами, є частиною цієї кампанії.

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Що передувало

Як повідомило 3 липня британське видання The Telegraph із посиланням на власні джерела, близькі до президента Польщі Кароля Навроцького, Сполучені Штати Америки попередили Варшаву про підготовку Москвою збройної провокації на польській території.

За даними журналістів, ці агресивні дії можуть здійснюватися з території російського анклаву в Калінінграді або з боку Білорусі та включати різноманітні сценарії: від ударів ракетами й безпілотниками до безпосереднього перетину державного кордону російськими солдатами.

У Міноборони Польщі заявили, що Росія може використати безпілотники, замасковані під українські, для провокацій проти країн НАТО. Під загрозою можуть перебувати також країни Балтії, Фінляндія та Румунія.

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