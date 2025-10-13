Польські військові / © Associated Press

Польща вже понад десятиліття готується стати передовою лінією у можливій війні з Росією, активно зміцнюючисвої збройні сили. Країна досягла рекордних оборонних витрат (4,7% ВВП) і перетворила свою армію на найбільшу серед європейських членів НАТО.

Про це йдеться у статті The Wall Street Journal.

У відповідь на посилення російської агресії в Європі, Варшава цілеспрямовано нарощує оборонний потенціал, перетворивши свої Збройні сили на найпотужнішу армію серед європейських країн НАТО. 2024 року оборонний бюджет Польщі зріс до 4,7% ВВП, що є найвищим показником серед союзників Альянсу. Масштабні закупівлі озброєнь зробили країну одним із провідних клієнтів американського військово-промислового комплексу.

Посилення польської армії відбувається на тлі нової ескалації між Москвою та Заходом. У вересні до повітряного простору Польщі вторглися близько 20 російських безпілотників, оснащених додатковими паливними баками для подовження маршруту польоту.

Цей інцидент, а також подальші появи дронів над Європою, призвели до першого прямого зіткнення винищувачів НАТО з російськими дронами. Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що країна «опинилася найближче до відкритого конфлікту від часів Другої світової війни». Водночас президент Росії Володимир Путін відкинув звинувачення, зазначивши, що Захід «щодня вигадує провокації».

Повномасштабне вторгнення РФ до України 2022 року лише підтвердило давні застереження Варшави: Кремль прагне відновити свій вплив у Східній Європі.

Польща добре пам’ятає періоди російського панування. Протягом кількох століть країну неодноразово ділили між великими імперіями, включно з Росією, що призвело до її тимчасового зникнення з мапи у XVIII-XIX століттях. Під час Другої світової війни Британія та Франція не змогли захистити Польщу від нацистського вторгнення, а після нього — пів століття радянської окупації.

Керівництво Польщі робить усе, щоб не опинитися засталим зненацька

Тепер, коли Росія знову демонструє агресію, польське керівництво робить усе, щоб не опинитися засталим зненацька.

«Це — наша війна. Ми вирішили озброїти Польщу та модернізувати армію у безпрецедентних масштабах», — заявив Туск на Варшавському безпековому форумі.

Активна мілітаризація Польщі отримала схвалення з боку союзників, зокрема і президента США Дональда Трампа, який наполягає, що Європа повинна більше дбати про власну безпеку. Під час зустрічі з президентом Польщі Каролем Навроцьким Трамп наголосив: «Ми повністю на боці Польщі й допоможемо їй захистити себе».

Міністр оборони США Піт Гегсет під час офіційного візиту до Варшави також назвав Польщу «зразковим союзником».

Попри це, Москва продовжує воєнну риторику. Наприкінці 2024 року міністр оборони РФ Андрій Бєлоусов заявив, що російська армія має бути готовою до конфлікту з НАТО, але сам Путін згодом відмахнувся від цього, назвавши такі твердження «страшилками Заходу».

Кремль водночас вимагає від США вивести війська НАТО зі Східної Європи — до позицій, які існували до розширення блоку 1999 року. Подібну вимогу Москва вже висувала адміністрації попереднього президента США Джо Байдена напередодні вторгнення до України.

«Стратегія Росії полягає у відродженні Радянського Союзу. І це ставить Польщу в першу лінію ризику», — наголосив міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш.

Польща почала реформу армії після анексії Криму 2014 року

Після анексії Криму 2014 року Варшава розпочала системну реформу оборонного сектору. Протягом року польські військові експерти розробляли нову концепцію зміцнення армії — від збільшення кількості військових до масштабного оновлення техніки.

«Поки інші країни чекали, хто зробить перший крок, Польща діяла. Ми випередили не лише сусідів, а й більшість країн НАТО в Європі», — зазначив колишній заступник міністра оборони Томаш Шатковський.

Сьогодні Збройні сили Польщі налічують понад 210 тис. військовослужбовців, поступаючись у НАТО лише США та Туреччині. 2018 року поляки створили 18-ту механізовану дивізію, яка перебуває в стані постійної готовності, а ще дві дивізії наразі формуються. Також активно розвиваються війська територіальної оборони.

У вересні 30 тис. солдатів із Польщі, США та Нідерландів взяли участь у навчаннях Iron Defender, під час яких відпрацьовували дії з використанням танків Abrams, систем HIMARS і корейських РСЗВ K239 Chunmoo.

Польща стала найбільшим покупцем американської зброї 2023-2024 років, витративши приблизно 50 млрд дол. Наступного року оборонний бюджет країни може зрости до 4,8% ВВП.

Польща відіграє ключову роль у захисті східного флангу НАТО, підтримуючи Естонію, Латвію та Литву. Її стратегічне розташування — між Калінінградом і Білоруссю, де вже розміщено тактичну ядерну зброю Росії, — робить Польщу важливим оборонним центром.

«У разі кризи оборона Балтії залежатиме від здатності польських військ, за підтримки США, нейтралізувати загрози з Калінінграда та Білорусі», — підкреслив Шатковський.

Щоб бути готовою до можливої війни, Варшава інвестує у логістику — модернізує дороги, залізниці та аеропорти, які зможуть приймати війська НАТО.

«У разі війни Польща стане надзвичайно зайнятою — мобілізується армія, економіка, а також країна повинна буде прийняти війська НАТО», — пояснив генерал Мацей Кліш.

Однак амбітна програма оборонної модернізації потребує величезних ресурсів. Хоча економіка Польщі демонструє стабільне зростання — близько 3% на рік, — витрати на утримання новітніх систем можуть перевищити можливості бюджету.

З цієї причини Варшава та Берлін розглядають можливість спільного фінансування польської оборони, частково як жест компенсації за збитки, завдані під час Другої світової війни.

«Для німців тема репарацій токсична. Але відповідальність за безпеку східного флангу через Польщу — це інше питання» — зазначив колишній посол Польщі у Німеччині та США Януш Райтер.

До слова, в кінці вересня керівник українського Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко застеріг, що Росія може спробувати зайти на територію Польщі, заславши ДРГ. За його словами, головна мета таких дій, як і операцій із дронами, — перевірка Альянсу «на міцність» та спроба налякати суспільства Європи, щоб зменшити підтримку України.

Згідно зі звітом Банку національної економіки, визначено міста Польщі, що найбільше ризикують у разі війни з Росією. Найбільш загрозливою зоною є регіон навколо так званого Сувалського коридору, який вважається однією з найгарячіших точок Європи. Загалом 1,3 млн поляків проживають у населених пунктах з високим ризиком (переважно Люблінське, Підляське та Мазовецьке воєводства).