Польща з союзниками підняла винищувачі через російську атаку на Україну

У Польщі підняли в небо авіацію / © Associated Press

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У ніч на 25 травня Польща разом із країнами-союзницями підняла у повітря військову авіацію через чергову комбіновану атаку Росії на Україну. Крім того, до найвищого рівня бойової готовності були приведені наземні системи протиповітряної оборони та радіолокаційної розвідки.

Про це повідомило Оперативне командування Збройних сил Польщі у своєму офіційному акаунті в соцмережі X (Twitter).

«У зв’язку з атакою Російської Федерації, яка здійснює удари по об’єктах, розташованих на території України, польська та союзна авіація почала діяти в нашому повітряному просторі», — йдеться у заяві військових.

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У командуванні наголосили, що всі дії виконуються відповідно до чинних процедур.

«Оперативний командир задіяв усі наявні сили та ресурси, що були в його розпорядженні, чергові пари винищувачів були підняті в повітря, а наземні системи протиповітряної оборони та радіолокаційної розвідки досягли найвищого стану готовності», — повідомили у ЗС Польщі.

У заяві уточнюється, що вжиті заходи спрямовані на забезпечення безпеки в прикордонних районах.

«Вжиті заходи спрямовані на забезпечення безпеки в районах, що межують із зонами, що знаходяться під загрозою зникнення», — заявили польські військові.

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Також наголошується, що ситуація залишається під постійним контролем.

«Оперативне командування ЗС Польщі стежить за поточною ситуацією, а підпорядковані йому сили та засоби залишаються у повній готовності до негайного реагування», — йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що російські загарбники в ніч проти 25 травня здійснили масований ракетний обстріл України.

Ми раніше інформували, що російська стратегічна авіація в ніч проти 25 травня здійснила пуски крилатих ракет з Каспійського регіону, а також з району міста Пенза.

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