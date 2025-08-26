Польща заблокувала допомогу українцям: посольство веде термінові переговори

Кароль Навроцький / © Associated Press

Українське посольство в Польщі активно веде переговори з польським урядом щодо закону, який регулює статус українських біженців.

Про це повідомив посол України в Польщі Василь Боднар у коментарі для «Суспільного».

Заява пролунала після того, як стало відомо, що президент Польщі Навроцький ветував закон, який продовжував фінансову допомогу українцям. За словами Василя Боднара, мета переговорів — забезпечити належний захист прав громадян України в Польщі.

«Ми інформуватимемо українське суспільство про те, як тривають переговори, як йде процес змін законодавства, щоб не було надмірної маніпуляції. Щоб ті емоції, які сьогодні є в медійному просторі, були обґрунтовані. Ми детально розкажемо що відбувається, які зміни досягнуть результату, а які ні», — наголосив Василь Боднар.

Нагадаємо, президент Польщі Кароль Навроцький наклав вето на закон про допомогу українським біженцям. Це рішення не лише заблокувало продовження тимчасового захисту для українців, але й спричинило низку суперечливих ініціатив, серед яких відмова у фінансуванні системи Starlink для України.

Лідер польської ультраправої партії «Конфедерація» Славоміра Менцена заявив, якщо Україні потрібен Starlink, то мовляв, вона повинна самостійно його фінансувати. Очільник МЗС Радослав Сікорський різко відреагував на це.

А польський віцепрем’єр Кшиштоф Гавковський розкритикував президента Кароля Навроцького за те, що той наклав вето на законопроєкт про допомогу українцям. Гавковський зазначив, що такому рішенню «радіють у РФ» і що воно є «підтримкою російського імперіалізму». У відповідь на це речник президента Польщі Рафал Лешкевич назвав заяву віцепрем’єра «істерикою, що не личить серйозному посадовцю», і порадив йому «ковтнути холодної води».

Також повідомлялося, Польща пригрозила заблокувати вступ України до ЄС. Перспектива членства України в ЄС залежатиме від офіційного визнання подій на Волині 1943–44 років і геноциду поляків.