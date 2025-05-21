Польща зафіксувала підозрілу активність російського судна біля енергокабелю в Балтійському морі — Туск

Військовий корабель. / © Associated Press

Реклама

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск повідомив про провокаційну активність російського судна поблизу критичної інфраструктури в Балтійському морі.

Про це Туск написав у соцмережі X, зазначивши, що судно перебуває під міжнародними санкціями.

За його словами, 21 травня судно з так званого “тіньового флоту” РФ здійснювало підозрілі маневри поблизу енергетичного кабелю, що з’єднує Польщу зі Швецією.

Реклама

Прем’єр підкреслив, що на інцидент оперативно відреагували польські військові. Після їхнього втручання російське судно залишило район і попрямувало до одного з портів РФ.

Раніше повідомлялось, що Росія посилила спостереження за військовою активністю НАТО в Балтійському морі та проводить демонстрації сили поблизу Латвії.

Також нагадаємо, що після того як винищувач РФ порушив повітряний простір Естонії, щоб завадити Військово-морським силам Естонії затримати у Балтійському морі неподалік Таллінна танкер без прапора, стає очевидним, що Росія має намір захищати свій “тіньовий флот”, який допомагає їй обходити західні санкції.