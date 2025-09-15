- Дата публікації
Польща закликає до встановлення безпольотної зони над Україною — WP
Дебати про безпольотну зону повертаються — Польща вкотре звернулася до союзників.
Захист українського неба від російських атак убезпечить і решту Європи.
Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив про це на тлі нещодавніх інцидентів із російськими безпілотниками, які залетіли у повітряний простір країни, передає The Washington Post із посиланням на інтерв’ю Frankfurter Allgemeine.
Альянс підняв винищувачі в ніч проти 10 вересня, коли російські «Шахеди» порушили повітряний простір Польщі. Тож Варшава знову порушує питання про створення безпольотної зони над Україною.
Сікорський нагадав, що ідея обговорювалася ще рік тому з адміністрацією Байдена, однак Польща не може ухвалити таке рішення самостійно — потрібна підтримка союзників у НАТО та ЄС.
«Ми як НАТО та ЄС здатні на це, але Польща одна не може ухвалити таке рішення. Це можливо лише спільно з партнерами. Захист нашого населення, зокрема від уламків, був би значно надійнішим, якби ми могли збивати дрони за межами нашої території», — пояснив він.
Сікорський додав, що у разі запиту з боку Києва Польща могла б збивати дрони над територією України.
«Особисто я вважаю, що це слід розглянути», — зазначив він.
Видання нагадує, що США та провідні союзники НАТО, включно з Великою Британією, раніше відкидали подібні заклики через ризик прямого зіткнення з російською авіацією. Президент Дональд Трамп також не виявляє готовності ухвалювати такі рішення без домовленості про припинення вогню з Москвою.
Минулого тижня польські військові зафіксували 19 порушень повітряного простору безпілотниками. Щонайменше три апарати були збиті. Уламки пошкодили будівлі в прикордонних районах. Подібний випадок стався і в Румунії.
У НАТО заявили, що готові захищати «кожен дюйм» території союзників. Водночас експерти визнають, що використання дорогих винищувачів і ракет для перехоплення дешевих дронів є надто витратним і складно підтримуваним у довгостроковій перспективі.
Москва ж традиційно звинуватила НАТО у «де-факто війні з Росією» та водночас заявила про «готовність до політичного врегулювання», висуваючи умови капітуляції України.
Російські атаки безпілотниками на українські міста посилилися влітку, що знову актуалізувало вимогу Києва про створення безпольотної зони. Ще у 2022 році президент Володимир Зеленський називав її «гуманітарною необхідністю», аби захистити мирні міста від щоденних обстрілів.
Нагадаємо, після атаки російських дронів на Польщу 10 вересня, ще два БпЛА порушили повітряний простір Литви — країни-члена НАТО, яка межує з РФ.