Прапори країн-членів НАТО / © Associated Press

Реклама

Доповнено додатковими матеріалами

Після падіння трьох російських боєприпасів на території Польщі Варшава винесла на розгляд союзників питання перехоплення ракет РФ ще в небі над Україною, якщо вони летять у напрямку НАТО. Ініціатива викликала дискусії у Брюсселі через ризик безпосереднього зіткнення Альянсу з Москвою.

Про це пише Bloomberg із посиланням на обізнаних із ситуацією людей.

Реклама

За інформацією джерел, Польща запропонувала обговорити цю ініціативу під час зустрічі послів держав-членів НАТО, яка відбулася 23 листопада у Брюсселі. За словами співрозмовників, частина країн висловила підтримку ідеї, однак дискусія перебувала лише на попередньому етапі, а жодних рішень за її підсумками не ухвалили.

Реклама

Пропозиція викликає суперечки, адже фактично передбачає поширення оборонних заходів НАТО на український повітряне простір. Це потенційно може створити для країн Альянсу ризик безпосереднього військового зіткнення з Росією.

Рішення НАТО після падіння у Польщі російських ракет

За підсумками зустрічі НАТО повідомило про рішення розмістити в Польщі літак системи повітряного попередження та управління для спостереження за східною частиною країни. Крім того, Альянс планує оцінити можливість залучення додаткових сил і засобів.

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск 20 листопада назвав дії Москви «навмисною провокацією». Так він відреагував на порушення російськими повітряними об’єктами повітряного простору неподалік району, де тисячі військових із різних країн брали участь у навчаннях.

Співрозмовники зазначили, що під час зустрічі у Брюсселі 23 листопада союзники не обговорювали конкретно, які сили та засоби НАТО могли б застосовуватися у разі потенційної відповіді. За їхньою інформацією, реалізація такої ініціативи могла б передбачати, що Київ попереджатиме Альянс про загрози та надаватиме йому доступ до свого повітряного простору.

Реклама

Водночас для цього необхідна одностайна підтримка всіх союзників, якої наразі немає. Крім того, потрібна була б координація з боку найвищого військового командування НАТО.

«Це обговорення триває. Воно почалося не зараз. Воно триває вже давно. Але, на мою думку, очевидно, що одна країна сама по собі не здатна цього зробити», — заявив 25 листопада міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш, відповідаючи на запитання про можливість перехоплення ракет до того, як вони увійдуть у повітряний простір НАТО.

Косіняк-Камиш також повідомив, що серед союзників спостерігає «більшу готовність обговорювати це питання», однак наразі не йдеться про «рішучість діяти».

Співрозмовники наголосили, що потенційне рішення має і певні ризики, адже його реалізація може фактично зробити НАТО стороною війни. Представник однієї з країн східного флангу Альянсу на умовах анонімності зазначив, що саме цю межу НАТО досі намагалося не перетинати.

Реклама

Водночас зростання кількості диверсій у різних країнах Європи дедалі гостріше порушує питання про те, де саме Альянс має провести межу у протидії російській загрозі. На цьому тлі окремі посадовці закликають НАТО до жорсткішої реакції.

«Ракета або безпілотник, що наближається до нашого повітряного простору, вже становить для нас чітку загрозу. Я вважаю, що збиття ракети над Україною на прохання України відповідало б визначенню самооборони«, — заявив 25 листопада міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський.

До слова, Окружна прокуратура в Любліні розпочала розслідування щодо падіння трьох російських ракет на незаселеній території Польщі. Внаслідок інциденту минулося без жертв і матеріальних збитків. Слідство перевіряє факт створення загрози життю, здоров’ю чи майну через вибух, а також порушення авіаційного законодавства та повітряного простору країни.

Нагадаємо, 20 листопада під час атаки РФ на захід України ворожі ракети порушили повітряний простір Польщі, а в Люблінському та Підкарпатському воєводствах лунали вибухи. Спочатку Косіняк-Камиш заявляв про дві ракети (зокрема Х-101) та реактивний безпілотник, але згодом з’ясувалося, що всі три цілі були ракетами. Пілот винищувача Gripen, попри дозвіл, не збив цілі.

Новини партнерів