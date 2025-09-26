Польща закликає своїх громадян негайно залишити Білорусь через «непередбачувані обставини»

Кордон Польщі та Білорусі

Польський уряд звернувся до своїх громадян із проханням негайно залишити територію Білорусі усіма можливими способами через ризик непередбачуваних обставин.

Дипломати наголошують на можливому закритті кордонів та інших непередбачених ситуаціях, що можуть виникнути, йдеться у повідомленні на урядовому сайті Республіки Польща.

МЗС Польщі попередило, що у разі погіршення ситуації в регіоні евакуація з території Білорусі може стати вкрай складною або взагалі неможливою через можливі обмеження на прикордонних пунктах.

Оголошення прозвучало в день, коли польсько-білоруський кордон знову відкрився після майже двотижневого закриття через російсько-білоруські військові навчання «Захід-2025».

Водночас польські урядовці, зокрема прем’єр-міністр Дональд Туск, попередили, що у разі погіршення ситуації кордон може знову закритися.

Раніше повідомлялося, що Росія завершила військові навчання «Захід-2025» у Білорусі, після чого вивела звідти свої війська.

Ми раніше інформували, що Польща відкрила кордон з Білоруссю, який закрили як захід безпеки через білорусько-російські військові навчання «Захід-2025».