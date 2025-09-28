ТСН у соціальних мережах

Світ
322
1 хв

Польща закрила небо над Любліном і Жешувом через загрозу з Росії - деталі

Польща закрила повітряний простір через російські удари по Україні.

Автор публікації
Фото автора: Наталія Магдик Наталія Магдик
Польща закрила небо над Любліном і Жешувом через загрозу з Росії - деталі

© Associated Press

У зв’язку з масованою атакою Росії на Україну в ніч проти 28 вересня Польща обмежила повітряний рух біля Любліна та Жешува.

Про це пише Reuters.

«У зв’язку з діями далекобійної авіації Російської Федерації, що завдає ударів по території України, польські та союзницькі літаки почали діяти в нашому повітряному просторі», — йдеться у повідомленні військових на X. Дії описано як превентивні, спрямовані на охорону повітряного простору та захист громадян», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Росія атакувала міста України дронами, та ракетами, внаслідок чого Київ, Запоріжжя, Одеська та Хмельницька області опинилися вночі під масованим ворожим ударом.

322
