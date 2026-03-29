Польща подовжила прикордонний контроль з Німеччиною та Литвою — яка причина
Цей крок став прямою відповіддю на гібридну агресію, яка триває з боку режимів Путіна та Лукашенка.
Польща подовжила тимчасовий прикордонний контроль на кордонах із Німеччиною та Литвою до 1 жовтня 2026 року у відповідь на гібридну агресію режимів Володимира Путіна та Олександра Лукашенка, які використовують нелегальну міграцію для дестабілізації ЄС.
Про це інформує Польське радіо.
Замість вільного пересування у Шенгенській зоні тепер мандрівників очікують суворі перевірки. До патрулювання залучені прикордонники, поліція та Сили територіальної оборони (WOT).
Перевірки охоплюватимуть 50 точок на кордоні з Німеччиною та 13 із Литвою, включно з парком Мужаковський, щоб перешкодити проникненню диверсійних груп.
Польське МВС наголошує, що міграційна криза на кордоні — спланована операція спецслужб РФ і Білорусі, а контроль необхідний для перерізання каналів незаконного трафіку людей і запобігання загрозам для НАТО та ЄС.
Від 5 квітня будь-який транспортний засіб на в’їзді чи виїзді з Польщі може бути зупинений для ретельного огляду.
Нагадаємо, у кулуарах Брюсселя, Парижа та Берліна дедалі частіше лунає питання: що, якщо війна дійсно прийде до нас? Польща сьогодні — одна з небагатьох країн ЄС, яка реально розуміє всі ризики. Поки решта континенту лише обговорює загрози, Варшава вже будує найсучаснішу систему захисту від дронів у Європі, інтегруючи радари, автоматичні комплекси та передові системи перехоплення.