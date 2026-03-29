Польща подовжила тимчасовий контроль на кордонах з Німеччиною та Литвою / © із соцмереж

Польща подовжила тимчасовий прикордонний контроль на кордонах із Німеччиною та Литвою до 1 жовтня 2026 року у відповідь на гібридну агресію режимів Володимира Путіна та Олександра Лукашенка, які використовують нелегальну міграцію для дестабілізації ЄС.

Про це інформує Польське радіо.

Замість вільного пересування у Шенгенській зоні тепер мандрівників очікують суворі перевірки. До патрулювання залучені прикордонники, поліція та Сили територіальної оборони (WOT).

Перевірки охоплюватимуть 50 точок на кордоні з Німеччиною та 13 із Литвою, включно з парком Мужаковський, щоб перешкодити проникненню диверсійних груп.

Польське МВС наголошує, що міграційна криза на кордоні — спланована операція спецслужб РФ і Білорусі, а контроль необхідний для перерізання каналів незаконного трафіку людей і запобігання загрозам для НАТО та ЄС.

Від 5 квітня будь-який транспортний засіб на в’їзді чи виїзді з Польщі може бути зупинений для ретельного огляду.

