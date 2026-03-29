ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
527
Час на прочитання
1 хв

Польща подовжила прикордонний контроль з Німеччиною та Литвою — яка причина

Цей крок став прямою відповіддю на гібридну агресію, яка триває з боку режимів Путіна та Лукашенка.

Автор публікації
Анастасія Павленко
Польща подовжила тимчасовий контроль на кордонах з Німеччиною та Литвою / © із соцмереж

Польща подовжила тимчасовий прикордонний контроль на кордонах із Німеччиною та Литвою до 1 жовтня 2026 року у відповідь на гібридну агресію режимів Володимира Путіна та Олександра Лукашенка, які використовують нелегальну міграцію для дестабілізації ЄС.

Про це інформує Польське радіо.

Замість вільного пересування у Шенгенській зоні тепер мандрівників очікують суворі перевірки. До патрулювання залучені прикордонники, поліція та Сили територіальної оборони (WOT).

Перевірки охоплюватимуть 50 точок на кордоні з Німеччиною та 13 із Литвою, включно з парком Мужаковський, щоб перешкодити проникненню диверсійних груп.

Польське МВС наголошує, що міграційна криза на кордоні — спланована операція спецслужб РФ і Білорусі, а контроль необхідний для перерізання каналів незаконного трафіку людей і запобігання загрозам для НАТО та ЄС.

Від 5 квітня будь-який транспортний засіб на в’їзді чи виїзді з Польщі може бути зупинений для ретельного огляду.

Нагадаємо, у кулуарах Брюсселя, Парижа та Берліна дедалі частіше лунає питання: що, якщо війна дійсно прийде до нас? Польща сьогодні — одна з небагатьох країн ЄС, яка реально розуміє всі ризики. Поки решта континенту лише обговорює загрози, Варшава вже будує найсучаснішу систему захисту від дронів у Європі, інтегруючи радари, автоматичні комплекси та передові системи перехоплення.

Дата публікації
Кількість переглядів
527
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie