Польща закриває небо вздовж кордонів з Білоруссю та Україною

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Вздовж кордонів із Білоруссю та Україною у східній частині Польщі запроваджують обмеження повітряного руху. Причини такого рішення не розкриваються.

Про це повідомило польське агентство аеронавігаційного обслуговування (PANSA).

Обмеження запроваджуються від 10 червня до 9 вересня 2026 року, однак не поширюються на польоти пасажирської авіації на висоті понад три кілометри. Таким чином, частина повітряного руху залишиться дозволеною за встановлених умов.

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Згідно з представленими PANSA графіками, зона обмежень охоплює кордон із Білоруссю та Україною на всій його протяжності.

Раніше повідомлялося, що Росія у межах гібридної війни проти Заходу може використовувати нові методи для переправлення мігрантів до Європи. За даними польських чиновників, нелегальні переходи через кордон з Білоруссю здійснювалися, зокрема, через підземні тунелі.

Міграційна криза на східному кордоні ЄС триває ще від 2021 року. Країни Євросоюзу звинувачують Мінськ у свідомому використанні потоків мігрантів для дестабілізації регіону та тиску на Європу.

Після початку повномасштабної війни проти України Росія та Білорусь, за оцінками західних аналітиків, активізували різні інструменти гібридного впливу. Серед них — кібератаки, диверсії, підпали, інформаційні кампанії та спроби створити соціальну напруженість у країнах НАТО.

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