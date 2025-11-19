Польща закриває останнє російське консульство в Гданську: яка справжня причина

Радослав Сікорський / © Associated Press

Польща вирішила закрити останнє російське консульство в Гданську після нещодавніх диверсій на залізничній мережі країни. Міністр закордонних справ Радослав Сікорський повідомив, що відкликав згоду на функціонування консульства у відповідь на саботаж.

Про це пише Polskie Radio.

За словами прем’єр-міністра Дональда Туска, двоє громадян України, які діяли від імені російської розвідки, відповідальні за підрив на ключовій колії між Варшавою та Любліном. Інциденти минулими вихідними пошкодили залізничну інфраструктуру та змусили пасажирський поїзд робити екстрену зупинку, але постраждалих немає.

Це рішення стало продовженням політики Польщі щодо закриття російських консульств: раніше влада закрила представництва в Кракові та Познані після підпалів і підозрілих диверсій. Посольство Росії у Варшаві продовжить роботу, оскільки Польща не планує розривати дипломатичні відносини.

Вашингтонський Інститут вивчення війни (ISW) назвав диверсії на польській залізниці частиною ескалаційної кампанії Росії проти Європи. Напруженість між країнами зросла після початку війни Росії проти України 2022 року.

