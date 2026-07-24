Польща запропонувала США спільно з Україною виробляти ракети для Patriot

Patriot / © Getty Images

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Польща запропонувала Сполученим Штатам створити спільне з Україною виробництво ракет для систем протиповітряної оборони Patriot і розмістити його на польській території.

Про це заявила заступниця міністра національної оборони Польщі Магдалена Собковяк-Чарнецька під час візиту до Вашингтона, передає PAP.

З її слів, відповідну ініціативу вона представила на зустрічах із представниками Пентагону та Державного департаменту США.

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«Ми запропонували тристоронню співпрацю між Сполученими Штатами, Україною та Польщею. Йдеться про гарантування безпеки виробництва та його розміщення в безпечному місці», — сказала вона.

Вона пояснила, що пропозиція стала відповіддю на заяву президента США Дональда Трампа, який під час саміту НАТО допустив можливість виробництва компонентів для Patriot у співпраці з Україною.

Україна вироблятиме ракети для Patriot: що відомо

Україна та США на рівні президентів домовилися про виробництво комплексів Patriot в Україні. Тепер урядові фахівці мають максимально швидко оформити всі потрібні ліцензії.

Раніше повідомлялося, що обіцянка США дозволити Україні виробляти Patriot не означає, що ракети з’являться швидко. Для запуску виробництва потрібні технології, обладнання, сертифікація та складний ланцюг постачальників. У світі є лише кілька майданчиків, де Patriot виготовляють за американською ліцензією.

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Водночас аналітики Інституту вивчення війни застерігають, що запуск такого виробництва може зайняти тривалий час. Поки що невідомо, про які саме ракети йдеться — сучасніші PAC-3 чи простіші PAC-2.

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