Світ
287
1 хв

Польща зробила запит до НАТО на більше ППО після нальоту російських дронів — Bloomberg

Швеція вже спрямовує допомогу, а Нідерланди надають комплекси Patriot, кошти проти БпЛА та 300 військових. Також допоможуть: Чехія, Британія, Франція, Німеччина, Італія, Фінляндія та країни Балтії.

Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
Частина збитого російського безпілотника у Польщі

Частина збитого російського безпілотника у Польщі / © Associated Press

Польща попросила у НАТО більше ППО після нальоту російських дронів.

Про це пише Bloomberg.

Попередньо, Швеція вже спрямовує допомогу, а Нідерланди надають комплекси Patriot, кошти проти БпЛА та 300 військових. Також допоможуть: Чехія, Британія, Франція, Німеччина, Італія, Фінляндія та країни Балтії.

Нагадаємо, було до 20 дронів.

Атака на Польщу російських дронів

Атака на Польщу російських дронів

НАТО реагує

Альянс застосував статтю 4 Північноатлантичного договору щодо інциденту з БпЛА в Польщі, зазначив прессекретар польського уряду Адам Шлапка.

Стаття 4 НАТО зобов’язує країни-члени проводити консультації, якщо, на думку будь-якої з них, її територіальна цілісність, політична незалежність або безпека опинилися під загрозою.

Що передувало

У ніч проти 10 вересня під час масованої російської атаки на Україну до сусідньої Польщі залетіли безпілотники. Польські військові збивали БпЛА.

Крім 7 дронів, на території Польщі знайшли уламки однієї ракети, заявили у МВС Польщі.

Зауважимо, що через «незаплановану військову активність» у Польщі закрили аеропорти Жешува, Любліна та Варшави. Окрім того, ЗС Республіки підняли військову авіацію - винищувачі F-16, а також SAAB 340 (літак ДРЛО).

Нагадаємо, у десяти воєводствах Польщі оголосили пришвидшений виклик резервістів ТрО через вторгнення до повітряного простору країни російських безпілотників. У чотирьох воєводствах вони мають зʼявитися для виконання завдання протягом 6 годин, в шести — протягом 12 годин.

287
