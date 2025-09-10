- Дата публікації
-
- Категорія
- Світ
- Кількість переглядів
- 322
- Час на прочитання
- 2 хв
Польща запроваджує обмеження медичних послуг для українців: що зміниться
З огляду на зростання витрат, уряд Польщі пропонує поправки до спеціального закону, які можуть обмежити перелік безкоштовних медичних послуг для українців.
Уряд Польщі готує поправки до спеціального закону, які можуть суттєво обмежити перелік безкоштовних медичних послуг для українських біженців. Ці зміни спрямовані на боротьбу зі зловживаннями, які, за словами польських медиків, стали досить поширеним явищем.
Про це пише inPoland з посиланням на інтерв’ю речника Вищої лікарської палати Польщі Якуба Косіковського.
Попри те, що спеціальний закон забезпечує українцям право на безкоштовну медичну допомогу на тих самих умовах, що й громадянам Польщі (за наявності спеціального ідентифікаційного номера PESEL UKR), кількість випадків зловживань змушує владу переглянути цю систему.
За словами Косіковського, майже кожен польський медик стикався із ситуацією, коли громадяни України приїжджають до Польщі виключно для отримання медичних послуг. Запропоновані поправки до закону мають на меті протидіяти таким зловживанням.
«Поправка має на меті протидіяти ризику зловживання правом на охорону здоров’я на території Республіки Польща громадянами України, які іноді приїжджають до нашої країни переважно або виключно з наміром скористатися певними послугами охорони здоров’я», — пояснив Косіковський.
За його словами українці часто користуються програмою безкоштовних ліків, роблять планові ортопедичні процедури або отримують стоматологічні послуги.
Він додав, що однією з головних причин запровадження змін та обмеження доступу українців до медичних послуг є недостатнє фінансування системи охорони здоров’я. Тому логічно, що влада шукає способи заощадження.
Від початку повномасштабного вторгнення Росії до України 2022 року, Польща стала однією з країн, які прихистили найбільшу кількість українських біженців. Витрати на медичні послуги для українців за понад три роки війни склали значні суми, близько половини з яких витратили на медичне обслуговування в лікарнях:
понад 514 мільйонів злотих у 2022 році;
майже 850 мільйонів у 2023 році;
понад 747 мільйонів у 2024 році.
Зважаючи на такі цифри, уряд вважає необхідним оптимізувати витрати. Запропоновані обмеження стануть частиною ширших змін, спрямованих на забезпечення стабільності польської системи охорони здоров’я. Ухвалення поправок дозволить сфокусувати допомогу на тих, хто її дійсно потребує через обставини, пов’язані з війною.
Нагадаємо, в Польщі намагаються прискорити ухвалення нового закону про допомогу українцям, щоб уникнути «колосального хаосу». Але після запровадження змін близько 10% біженців можуть втратити соцвиплати.