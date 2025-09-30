- Дата публікації
Польща запроваджує жорсткіші правила отримання громадянства
Президент Польщі вніс законопроєкт, який збільшує мінімальний термін безперервного проживання для отримання громадянства з 3 до 10 років.
Президент Польщі Кароль Навроцький вніс до Сейму проєкт поправок до Закону про польське громадянство, який передбачає суттєве посилення критеріїв його набуття. Ключова зміна — збільшення мінімального терміну безперервного проживання в країні для іноземців з трьох до десяти років.
Про це повідомляє PAP.
Ця вимога стосується проживання на підставі дозволу на постійне проживання, дозволу на довгострокового резидента ЄС або права на постійне проживання.
В обґрунтуванні законопроєкту зазначається, що його мета — "створення умов, які б сприяли більш повній інтеграції іноземців" перед наданням їм громадянства.
На думку авторів, існуючий трирічний термін є недостатнім для встановлення "міцного, реального зв'язку" між іноземцем та державною спільнотою.
"Громадянство — це насамперед приналежність до політичної, історичної, культурної та аксіологічної спільності, яка передбачає не лише перелік прав, а й обов'язок піклуватися та нести відповідальність за загальне благо," — йдеться в документі.
Канцелярія Президента вважає, що трьох років може бути недостатньо для оволодіння польською мовою на рівні B1, розуміння культури та повної адаптації до соціальних і правових реалій.
Автори проєкту наголошують, що поточний трирічний термін є "одним із найкоротших у Європейському Союзі".
Збільшення терміну до 10 років, як зазначено в обґрунтуванні, відповідає стандартам інших країн ЄС:
Італія, Австрія, Іспанія вимагають 10 років.
Угорщина вимагає 8 років.
Німеччина вимагає 5 років (з можливістю скорочення до 3 років).
"Збільшення терміну безперервного проживання у Польщі до 10 років відповідає цим стандартам, сприяючи кращій асиміляції," — зазначається в документі. Впровадження змін необхідне для забезпечення соціальної та економічної стабільності в умовах міграції, що стрімко зростає.
Очікується, що набрання чинності положеннями (через 30 днів після оприлюднення) призведе до скорочення доходів держбюджету від сплати за визнання громадянином Польщі на суму від 1 до 3 мільйонів злотих щорічно, але це має частково компенсуватися економією на соціальних виплатах.
Також нагадаємо, що глава Польщі Кароль Навроцький вніс до Сейму законопроєкт про заборону ідеології так званого “бандеризму”.