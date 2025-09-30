ТСН у соціальних мережах

Світ

Світ
507
2 хв

Польща запроваджує жорсткіші правила отримання громадянства

Президент Польщі вніс законопроєкт, який збільшує мінімальний термін безперервного проживання для отримання громадянства з 3 до 10 років.

Фото автора: Кирило Шостак Кирило Шостак
Кароль Навроцький

Кароль Навроцький / © Associated Press

Президент Польщі Кароль Навроцький вніс до Сейму проєкт поправок до Закону про польське громадянство, який передбачає суттєве посилення критеріїв його набуття. Ключова зміна — збільшення мінімального терміну безперервного проживання в країні для іноземців з трьох до десяти років.

Про це повідомляє PAP.

Ця вимога стосується проживання на підставі дозволу на постійне проживання, дозволу на довгострокового резидента ЄС або права на постійне проживання.

В обґрунтуванні законопроєкту зазначається, що його мета — "створення умов, які б сприяли більш повній інтеграції іноземців" перед наданням їм громадянства.

На думку авторів, існуючий трирічний термін є недостатнім для встановлення "міцного, реального зв'язку" між іноземцем та державною спільнотою.

"Громадянство — це насамперед приналежність до політичної, історичної, культурної та аксіологічної спільності, яка передбачає не лише перелік прав, а й обов'язок піклуватися та нести відповідальність за загальне благо," — йдеться в документі.

Канцелярія Президента вважає, що трьох років може бути недостатньо для оволодіння польською мовою на рівні B1, розуміння культури та повної адаптації до соціальних і правових реалій.

Автори проєкту наголошують, що поточний трирічний термін є "одним із найкоротших у Європейському Союзі".

Збільшення терміну до 10 років, як зазначено в обґрунтуванні, відповідає стандартам інших країн ЄС:

  • Італія, Австрія, Іспанія вимагають 10 років.

  • Угорщина вимагає 8 років.

  • Німеччина вимагає 5 років (з можливістю скорочення до 3 років).

"Збільшення терміну безперервного проживання у Польщі до 10 років відповідає цим стандартам, сприяючи кращій асиміляції," — зазначається в документі. Впровадження змін необхідне для забезпечення соціальної та економічної стабільності в умовах міграції, що стрімко зростає.

Очікується, що набрання чинності положеннями (через 30 днів після оприлюднення) призведе до скорочення доходів держбюджету від сплати за визнання громадянином Польщі на суму від 1 до 3 мільйонів злотих щорічно, але це має частково компенсуватися економією на соціальних виплатах.

Також нагадаємо, що глава Польщі Кароль Навроцький вніс до Сейму законопроєкт про заборону ідеології так званого “бандеризму”.

