Польща розпочне виробництво крилатих ракет Barracuda дальністю понад 900 км / © Getty Images

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У місті Бидгощ (північ Польщі) на підприємстві Військовий авіаційний завод №2 (WZL2) вироблятимуть американські крилаті ракети Barracuda 500 для потреб Збройних сил Польщі.

Про це повідомляє Defens Express.

Нову виробничу лінію буде створено у Бидигощі і, як оголошено, «PGZ та Anduril вироблятимуть кілька тисяч Barracuda-500M щорічно», в частка польської сторони у виробництві поступово зростатиме.

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Водночас строки розгортання цього виробництва, як і ступінь початкової локалізації, наразі не оголошені. Але в Anduril позиціонують свою ракету, як дешеву та адаптовану під масове виробництво, яку можливо збирати просто з викруткою.

Як заявив прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск, ця подія — «погана новина для Мордору», тобто РФ.

Barracuda-500M має дальність польоту, у випадку пуску з літаків, у 900 км. Цього достатньо для того, щоб з території самої Польщі діставати до околиць Москви. А у випадку пуску з повітряного простору країн Балтії, робити це дуже впевнено, прокладаючи складні маршрути з обходом позиційних районів ППО.

Нагадаємо, українська сторона продовжує активно розвивати власне виробництво далекобійних дронів, які вже неодноразово використовувалися для атак по військових та енергетичних об’єктах на території Росії.

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