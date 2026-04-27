- Дата публікації
-
- Категорія
- Світ
- Кількість переглядів
- 108
- Час на прочитання
- 2 хв
Польща запускає масштабний дрон-проєкт за участі України: Туск розкрив подробиці
Прем’єр Польщі Дональд Туск оголосив про створення флоту безпілотників за підтримки українських фахівців.
Польща планує створити масштабний флот безпілотників, залучаючи технічні ідеї та досвід України.
Про це повідомив прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск під час виступу на конференції у Жешуві, пише Interia Wydarzenia.
Проєкт розроблятиметься з урахуванням українських компетенцій у сфері ведення бойових дій у повітрі. Дональд Туск підкреслив, що Україна наразі володіє унікальним досвідом, який є вирішальним у сучасних оборонних технологіях.
«З великим задоволенням можу сьогодні оголосити, що польський план створення армади дронів буде планом, який також підтримуватимуть технічні ідеї та компетенції в галузі дронів наших українських друзів», — заявив прем’єр-міністр.
Він також зазначив, що пишається можливістю відкрити новий етап у зміцненні безпеки Польщі разом із партнером, який має колосальний досвід у сфері, що сьогодні є визначальною для переваги в повітрі.
За словами очільника польського уряду, відносини між Україною та Європою перейшли у формат рівноцінного партнерства. Туск наголосив, що Україна вже виступає партнером для держав, які прагнуть захистити свій повітряний простір.
«Я хочу тут, у Жешуві, дуже чітко підкреслити, що польсько-українські відносини та відносини між Європою та Україною — це не одностороння допомога країні, яка воює. Нам вдалося — і Польща досягла успіху, бо ми були провідною державою в цьому процесі — побудувати таку модель партнерства… в якій також Україна може щось дати», — зазначив він.
Заява прозвучала на конференції «Шлях до Конференції з відновлення України: безпековий та оборонний вимір», що є підготовчим етапом до червневого заходу в Гданську.
Нагадаємо, прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск не впевнений, що США будуть дотримуватися свого зобов’язання перед НАТО захищати Європу у разі нападу Росії. Він закликав ЄС стати «справжнім альянсом» у питанні захисту континенту.