Польща запускає масштабний дрон-проєкт за участі України: Туск розкрив подробиці

Польща планує створити масштабний флот безпілотників, залучаючи технічні ідеї та досвід України.

Про це повідомив прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск під час виступу на конференції у Жешуві, пише Interia Wydarzenia.

Проєкт розроблятиметься з урахуванням українських компетенцій у сфері ведення бойових дій у повітрі. Дональд Туск підкреслив, що Україна наразі володіє унікальним досвідом, який є вирішальним у сучасних оборонних технологіях.

«З великим задоволенням можу сьогодні оголосити, що польський план створення армади дронів буде планом, який також підтримуватимуть технічні ідеї та компетенції в галузі дронів наших українських друзів», — заявив прем’єр-міністр.

Він також зазначив, що пишається можливістю відкрити новий етап у зміцненні безпеки Польщі разом із партнером, який має колосальний досвід у сфері, що сьогодні є визначальною для переваги в повітрі.

За словами очільника польського уряду, відносини між Україною та Європою перейшли у формат рівноцінного партнерства. Туск наголосив, що Україна вже виступає партнером для держав, які прагнуть захистити свій повітряний простір.

«Я хочу тут, у Жешуві, дуже чітко підкреслити, що польсько-українські відносини та відносини між Європою та Україною — це не одностороння допомога країні, яка воює. Нам вдалося — і Польща досягла успіху, бо ми були провідною державою в цьому процесі — побудувати таку модель партнерства… в якій також Україна може щось дати», — зазначив він.

Заява прозвучала на конференції «Шлях до Конференції з відновлення України: безпековий та оборонний вимір», що є підготовчим етапом до червневого заходу в Гданську.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск не впевнений, що США будуть дотримуватися свого зобов’язання перед НАТО захищати Європу у разі нападу Росії. Він закликав ЄС стати «справжнім альянсом» у питанні захисту континенту.