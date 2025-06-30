Польща збільшить виробництво гаубичних снарядів перед лицем російської загрози

Боєприпаси

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Польща планує збільшити виробництво гаубичних боєприпасів уп’ятеро, оскільки прагне знизити залежність від імпортної зброї та захистити себе від російської загрози на сході.

Про це повідомив міністр державних активів Польщі Якуб Яворовський в інтерв’ю Financial Times.

Яворовський розповів виданню, що державна оборонна компанія PGZ «найближчими днями» отримає 2,4 млрд злотих (663 млн доларів США) державних коштів для збільшення виробництва великокаліберних боєприпасів і усунення одного з найгостріших дефіцитів оборони Польщі. Інвестиції спрямовані на збільшення річного виробництва групою 155-мм артилерійських снарядів, які використовуються для гаубиць стандарту НАТО, і 120-мм снарядів для танків.

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Міністр державних активів Польщі зазначив, що війна Росії в Україні показала, що «155-мм боєприпаси відіграють ключову роль на сучасному полі бою і необхідні у великих кількостях».

Наразі PGZ виробляє близько 30 тисяч великокаліберних снарядів на рік, і очікується, що завдяки фінансуванню ця цифра збільшиться у понад п’ять разів, до 150 000-180 000 на рік упродовж трьох років. Водночас зазначається, що виробництво здійснюватиметься в Польщі, щоб уникнути залежності від імпортних комплектувальних.

Яворовський зазначив, що Grupa Azoty, найбільша хімічна група Польщі, також запросила державні гроші на розширення сектору боєприпасів шляхом виробництва ключових матеріалів, таких як порохи і нітроцелюлоза для вибухових речовин. Niewiadów, ще одна вітчизняна оборонна компанія, також шукає державне фінансування для виробництва 155-мм снарядів.

Нагадаємо, на тлі затяжної війни в Україні та посилення російської агресії, європейські держави прискорюють підготовку до власної оборони. НАТО вже готується до масштабного захисту: на східному кордоні від Фінляндії до Польщі, протяжністю близько 3440 кілометрів, планують створити «вибухову стіну» з мінних полів.

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