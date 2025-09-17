- Дата публікації
-
- Категорія
- Світ
- Кількість переглядів
- 593
- Час на прочитання
- 1 хв
Польща збиратиме відбитки пальців українців та скануватиме обличчя: яка причина
У кількох пунктах пропуску Львівщини польські прикордонники перевіряють технологію зчитування облич та відбитків пальців.
На кордоні з Польщею на Львівщині спостерігаються черги, особливо на пунктах пропуску «Шегині» та «Краківець». Причинами заторів є ремонтні роботи та тестування нової біометричної системи контролю польськими прикордонниками.
Про це повідомили у пресслужбі Державної прикордонної служби України у Telegram.
Пункт пропуску «Шегині» — найбільш завантажений: тут утворилася черга з близько 150 автомобілів. Додатково пропускну спроможність обмежують ремонтні роботи на українському боці, що тимчасово ускладнює рух як легкового, так і вантажного транспорту.
У пункті «Краківець» наразі чекають близько 20 авто, а «Нижанковичі» — близько 10.
Решта пунктів — «Смільниця», «Угринів», «Грушів» та «Рава-Руська» — працюють без затримок і пропускають транспорт у штатному режимі.
У деяких пунктах польські прикордонники почали тестувати нову біометричну систему контролю, яка передбачає зчитування облич та відбір відбитків пальців як під час в’їзду, так і під час виїзду з України. Через додаткові процедури оформлення час проходження контролю може збільшуватися, тому мандрівникам радять планувати поїздки заздалегідь.
