Польща збиратиме відбитки пальців українців та скануватиме обличчя: яка причина

Відбитки пальців / © iStock

Реклама

На кордоні з Польщею на Львівщині спостерігаються черги, особливо на пунктах пропуску «Шегині» та «Краківець». Причинами заторів є ремонтні роботи та тестування нової біометричної системи контролю польськими прикордонниками.

Про це повідомили у пресслужбі Державної прикордонної служби України у Telegram.

Пункт пропуску «Шегині» — найбільш завантажений: тут утворилася черга з близько 150 автомобілів. Додатково пропускну спроможність обмежують ремонтні роботи на українському боці, що тимчасово ускладнює рух як легкового, так і вантажного транспорту.

Реклама

У пункті «Краківець» наразі чекають близько 20 авто, а «Нижанковичі» — близько 10.

Решта пунктів — «Смільниця», «Угринів», «Грушів» та «Рава-Руська» — працюють без затримок і пропускають транспорт у штатному режимі.

У деяких пунктах польські прикордонники почали тестувати нову біометричну систему контролю, яка передбачає зчитування облич та відбір відбитків пальців як під час в’їзду, так і під час виїзду з України. Через додаткові процедури оформлення час проходження контролю може збільшуватися, тому мандрівникам радять планувати поїздки заздалегідь.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Польща посилює прикордонний контроль на кордоні з Україною. На КПП «Медика» встановлено модернізований комплекс для перевірки транспортних засобів.