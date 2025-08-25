Польща обмежила допомогу українським біженцям та відмовилася фінансувати Starlink: що відомо

Прапори України та Польщі / © Getty Images

Реклама

Президент Польщі Кароль Навроцький наклав вето на закон про допомогу українським біженцям.

Це рішення не лише заблокувало продовження тимчасового захисту для українців, але й спричинило низку суперечливих ініціатив, серед яких відмова у фінансуванні системи Starlink для України.

Детальніше — читайте у матеріалі ТСН.ua.

Реклама

Навроцький наклав вето на закон про допомогу українським біженцям

Президент Польщі Кароль Навроцький наклав вето на закон, який стосується допомоги українським біженцям.

Навроцький заявив, що не підтримує закон про допомогу українцям, який йому передали на підпис. Він наголосив, що фінансову допомогу мають отримувати лише ті українці, які потенційно будуть працювати в Польщі.

Президент Польщі Кароль Навроцький / © Getty Images

«Закон про допомогу громадянам України, який я отримав, не містить поправок, щодо яких точилася публічна дискусія. Я не змінюю своєї думки й маю намір виконувати свої зобов’язання. Вважаю, що (допомогу) «800+» повинні отримувати лише ті українці, які приймають виклик працювати в Польщі», — наголосив він.

Водночас президент Польщі наголосив, що Росія є головною загрозою, але ситуація в сфері фінансів та суспільства змінилася. Він вважає, що потрібно досягти «соціальної справедливості», тому поляки «повинні бути принаймні на рівних із гостями з України».

Реклама

Через це він не підписав закон, а натомість запропонував свій проєкт і закликав уряд доопрацювати його протягом двох тижнів.

Біженці в Польщі

Своєю чергою керівник канцелярії президента Збігнев Богуцький запевнив, що це рішення не спрямоване проти українців. Він наголосив, що змін не варто боятися тим, хто легально працює, сплачує податки або має власний бізнес у Польщі.

За словами Богуцького, закон має бути справедливим, адже поляки «повинні мати найбільші привілеї».

У Польщі планують заборонити «бандерівські символи»

Окрім ветування закону про допомогу біженцям з України, президент Польщі ініціював законопроєкт, який може заборонити «бандерівські символи».

Реклама

За словами Навроцького, мета ініціативи — протидіяти російській пропаганді та зміцнити українсько-польські відносини на основі взаємоповаги.

Польський президент також заявив, що законопроєкт містить принцип «стоп бандеризму». Хоча він не пояснив, що мається на увазі під «бандерівськими символами», це може стосуватися символіки ОУН-УПА.

Крім того, Навроцький поінформував, що його пропозиції передбачають збільшення терміну отримання громадянства з трьох до 10 років та посилення покарання за нелегальний перетин кордону до п’яти років ув’язнення.

Нагадаємо, у Варшаві 9 серпня 2025 року відбувся скандальний концерт білоруського співака Макса Коржа. Під час його виступу відбувалися масові заворушення, а особливий резонанс викликала поява червоно-чорного прапора Української повстанської армії. Він «засвітився» в одного з відвідувачів, зокрема поруч майорів синьо-жовтий прапор України з символом «Ідея Нація».

Реклама

Дата публікації 18:02, 11.08.25 Кількість переглядів 80 На концерті Макса Коржа у Польщі засвітився прапор УПА: поляки обурилися

Реакція польських політиків не забарилася: особливо критично щодо українців на концерті висловлювався депутат від партії «Право і справедливість» Даріуш Матецький.

Він назвав цей прапор «знаком злочинців і катів» і звернувся до прокуратури з вимогою порушити кримінальне провадження за пропаганду тоталітарних ідеологій та розпалювання національної ворожнечі.

Водночас Кароль Навроцький обурився цією ситуацією та заявив про необхідність змін у законодавстві, щоб заборонити використання цієї символіки в Польщі.

Навроцький підкреслив, що символіка, пов’язана зі Степаном Бандерою, є «абсолютно неприйнятною» в Польщі, та підтримав ініціативу прем’єра Дональда Туска про депортацію 68 осіб, виступаючи за «рішучу» реакцію, яка передбачає «виселення таких людей з Польщі».

Реклама

Після цього у Польщі розпочали депортацію громадян України, яких затримали за хуліганство під час концерту Макса Коржа у Варшаві.

Польща відмовляється фінансувати Starlink для України

Через вето президента Кароля Навроцького щодо закону про підтримку українських біженців, Польща відмовляється фінансувати інтернет від Starlink (система супутникового інтернету від американської компанії — Ред.) для України.

За словами польського міністра цифровізації Кшиштофа Гавковського, таке рішення Навроцького допомагає Росії та є «найкращим подарунком для Путіна».

«Це кінець інтернету Starlink, який Польща надає Україні, що охоплена війною. Це також означає кінець підтримки зберігання даних українського уряду в безпечному місці. Я не можу уявити собі кращого подарунка для сил Путіна, ніж відключення Інтернету в Україні, яке щойно ухвалив рішенням президент», — наголосив політик.

Реклама

Термінал Starlink / © reuters.com

Гавковський розкритикував це рішення президента, та закликав його «припинити сліпо атакувати уряд» та «шкодити людям, які борються за свою незалежність».

Раніше експерт та військовослужбовець Олександр Мусієнко наголошував, що супутникова система Starlink виконує важливу роль у застосуванні безпілотників, для забезпечення зв’язку ЗСУ на фронті. Однак він запевнив, що Україна спільно з партнерами розглядає певні «технологічні рішення» на випадок форс-мажору.

Своєю чергою, у березні 2025 року, коли американський мільярдер Ілон Маск погрожував відключити Starlink для України, видання Politico повідомляло, що конкурентом Starlink може стати франко-британський оператор Eutelsat. Проте навіть така короткострокова альтернатива поки що не готова змагатися з Маском.

«Якби нам довелося повністю перебрати на себе всю комунікаційну потужність України, ми не змогли б цього зробити. Будьмо чесними. Але я вірю, що ми можемо забезпечити зв’язок для деяких критичних державних потреб», — запевнила виконавча директорка Eutelsat Єва Бернеке.

Реклама

На ринку супутникового інтернету Starlink лідирує, а Eutelsat є його головним конкурентом, натомість інші проєкти, наприклад, Project Kuiper від Amazon, перебувають ще на початкових етапах.

Наразі Eutelsat веде переговори з ЄС щодо фінансування для постачання нових терміналів до України. Крім того, Євросоюз розробляє власний супутниковий проєкт IRIS², який має стати конкурентом Starlink, але він буде готовий не раніше 2030-х років.

Що зміниться для українців у Польщі найближчим часом

Нещодавно Польща оновила фінансові правила для в’їзду громадян України.

Відтепер під час перетину кордону потрібно підтвердити наявність відповідної суми коштів на проживання та повернення додому.

Реклама

На проживання:

до 4 днів — 300 злотих;

понад 4 дні — 75 злотих за кожен день.

На зворотний квиток:

200 злотих — подорож до сусідніх країн;

500 злотих — до інших країн ЄС;

2,5 тисячі злотих — до країн поза ЄС.

Окрім того, восени наберуть чинності оновлені норми, які регулюватимуть порядок надання соціальної підтримки, проживання, реєстрації, а також інших аспектів перебування українських біженців у Польщі.

Так, від 1 листопада у Польщі припинить діяти програма безкоштовного житла для українських біженців.

Реклама

Безкоштовне житло в центрах колективного розміщення залишиться лише для вразливих категорій — осіб з інвалідністю, вагітних, пенсіонерів. Інші повинні платити за проживання або шукати житло самостійно.

Також запрацює посилений контроль на кордоні: скасовуються пільги для тих, хто часто їздить через кордон. Також прикордонні служби збиратимуть відбитки пальців усіх, хто в’їжджає до країни, та вимагатимуть особисту присутність дітей під час отримання номера PESEL. Дані про кожен перетин кордону будуть фіксуватися.

Водночас статус тимчасового захисту у Польщі продовжено до 4 березня 2026 року, що дозволяє українцям легально перебувати, працювати, отримувати соціальні виплати, медичну допомогу, освіту тощо. Однак для цього потрібне своєчасне оновлення реєстрації PESEL UKR 2025 року для збереження цих прав.

Кому вигідно зруйнувати відносини Польщі та України

Керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко наголосив, що саме Росія прагне зруйнувати європейську єдність навколо України.

Реклама

Він розповів, що для цього РФ використовує агентурні мережі та інформаційні кампанії, граючи на суспільних розколах, щоб сформувати вигідні їй політичні настрої.

«Перемогти дезінформацію щодо питань України та Польщі справді необхідно. І це можливо визнанням правди», — написав він у своєму Telegram-каналі, де описав історичні події, які відбувалися 1939 року.

Керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко / © Telegram / Центр протидії дезінформації

Коваленко підкреслив, що Росія є історичним ворогом України та Польщі.

«Як і Україна, Польща перебувала під радянською окупацією, яка поширювалася на політичний клас протягом багатьох років після Другої світової. Вважаю, що росія залишатиметься ворогом наших країн, поки існуватиме в парадигмі нинішнього режиму. І саме рф має відповідати перед нашими народами за історичні злочини», — зазначив керівник ЦПД.

Реклама

Нагадаємо, раніше ТСН.ua писав про те, що у Польщі вибухнув безпілотник. Чимало ЗМІ та експертів припускали, що це російський дрон типу «Шахед». Дізнавайтеся, що про цю ситуацію заявили в Міноборони Польщі.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.