Польща змінює правила для біженців вже за 4 дні: що потрібно знати українцям
Управління у справах іноземців Польщі оголосило про запуск оновленого Модуля управління справами, який замінить традиційні методи подання документів. Нововведення стосуються дозволів на тимчасове та постійне проживання, а також статусу резидента ЄС.
У Польщі змінюють порядок подання документів для легалізації проживання та роботи іноземних громадян, зокрема українців. Починаючи від 27 квітня, процедура переходить у повністю цифровий формат — усі заявки подаватимуться лише через оновлений Модуль управління справами (MOS 2.0).
Про це повідомили в Управлінні у справах іноземців Польщі.
Як зазначають у відомстві, попередню версію системи буде відключено з 17 квітня, а перехід на оновлений формат стане обов’язковим для всіх заявників.
Оновлені вимоги поширюються на громадян інших країн, що оформлюють тимчасовий чи постійний дозвіл на проживання або ж статус довгострокового резидента ЄС. Відтепер подання заяви здійснюється виключно в електронному вигляді — через портал MOS 2.0.
Паперові документи, які надійдуть в паперовому вигляді після закінчення встановленого строку, залишатимуться без розгляду, причому береться до уваги саме дата їхнього надходження до установи, а не момент відправлення.
Для оформлення заявки іноземцям необхідно мати номер PESEL, доступ до державного сервісу login.gov.pl, а також електронну ідентифікацію — довірений профіль або цифровий підпис.
Обов’язковою вимогою залишається залучення роботодавця: представник компанії має внести дані у спеціальний додаток до заяви, офіційно підтвердивши умови вашої роботи. Після цього на електронну пошту буде надіслане посилання для завершення процедури. Якщо роботодавець не підтвердить дані протягом 30 днів, у такому разі розгляд справи буде припинено.
Варто зауважити, що процес не буде повністю дистанційним. Заявникам і надалі необхідно особисто відвідувати воєводське управління для того, щоб здати відбитки пальців, пред’явити оригінал паспорта та підтвердити вказані у заявці відомості.
Правила для українців в Польщі — останні новини:
Польські прикордонники можуть перевіряти наявність грошей у громадян, які перетинають кордон, аби переконатися, що іноземець здатний забезпечити себе під час поїздки. Під час такої перевірки, мандрівники повинні показати готівку — її кількість має відповідати офіційно встановленим лімітам або бути більшою за них.
Якщо ж необхідної суми при собі у мандрівників не виявиться, у в’їзді до країни їм можуть відмовити.
Водночас у Польщі розробляють масштабні зміни до програми підтримки сімей «800+», які мають спростити життя мільйонам отримувачів. Головна новація — автоматичне поновлення виплат без необхідності щороку подавати нову заяву.
