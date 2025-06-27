Польща запроваджує нові правила нарахування стажу: що зміниться для мільйонів українців

У Польщі змінюють трудове законодавство, що дозолить збільшити офіційний трудовий стаж

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Польський уряд ухвалив проєкт, який обіцяє суттєво розширити поняття «стажу роботи», включивши до нього періоди ведення власного бізнесу та праці за договорами цивільно-правового характеру. Ця ініціатива, що набуде чинності від 2026 року, стане справжнім полегшенням для мільйонів осіб у Польщі, які раніше відчували себе обділеними системою.

Про це пише In Poland.

Донедавна польське законодавство визнавало стажем лише офіційне працевлаштування за трудовим договором. Це означало, що роки, проведені в підприємництві або за популярними «umowy zlecenia» (договори доручення), просто не зараховувалися до загального трудового стажу. Як наслідок, людина, що працювала за таким договором кілька років, могла мати офіційно менший стаж, ніж той, хто мав лише рік офіційного працевлаштування.

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Новий проєкт Міністерства сім’ї, праці та соціальної політики змінює цю несправедливість. Від 1 січня 2026 року до трудового стажу зараховуватимуться періоди ведення несільськогосподарської підприємницької діяльності фізичною особою, а також періоди співпраці з підприємцями на підставі договорів про надання послуг.

Підтверджувати такі періоди зайнятості необхідно буде довідками, виданими Управлінням соціального страхування (ZUS). Якщо ж йдеться про роботу, яка не підлягає звітності до ZUS, або про оплачувану діяльність за кордоном (яка не була офіційним працевлаштуванням), то працівникам доведеться підтверджувати її самостійно.

Міністерство праці зазначає, що до впровадження нових норм знадобиться тривалий період адаптації (vacatio legis), аби роботодавці мали змогу належним чином підготуватися до нововведень.

Нагадаємо, Польща впроваджує 4-денний робочий тиждень. Основна мета нововведення — дати працівникам можливість працювати менше годин, але зберегти водночас їхню зарплату на попередньому рівні.

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