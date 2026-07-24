Польща змінила правила для українців призовного віку: чого тепер очікувати

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Польща підтвердила, що українці призовного віку й надалі можуть безперешкодно в’їжджати до країни. Водночас для частини громадян запроваджуються нові правила щодо отримання тимчасового захисту, які діятимуть відповідно до оновлених норм Європейського Союзу.

Про нововведення повідомив заступник міністра внутрішніх справ та адміністрації Польщі Мацей Дущик.

За його словами, зміни пов’язані з оновленими правилами Європейського Союзу щодо механізму тимчасового захисту для українських громадян, який продовжено до березня 2028 року.

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Головна зміна стосується українців призовного віку, які ще жодного разу не оформлювали тимчасовий захист у будь-якій країні ЄС. Після в’їзду до Польщі вони більше не зможуть уперше скористатися цією процедурою.

Чи означає це заборону на в’їзд

У польському МВС наголошують: жодної заборони на перетин кордону для українців призовного віку немає.

Право на в’їзд до Польщі зберігається. Водночас після прибуття до країни можливість подати заяву на міжнародний або тимчасовий захист для тих, хто раніше не користувався цим механізмом у ЄС, буде обмежена.

Що зміниться на польському кордоні

Польська Прикордонна служба офіційно фіксуватиме факт в’їзду громадян України призовного віку. Для цього використовуватимуться відповідні відмітки у документах або інші офіційні підтвердження перетину державного кордону.

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У Варшаві підкреслюють, що такі заходи мають виключно адміністративний характер і не впливають на право українців в’їжджати до Польщі.

Нововведення не поширюються на українців, які вже перебувають у країнах Європейського Союзу та раніше оформили статус тимчасового захисту.

Якщо така особа тимчасово залишила Польщу і втратила чинність цього статусу, після повернення його поновлять автоматично без повторного проходження процедури.

Таким чином, нові правила стосуються лише громадян України призовного віку, які вперше прибувають до Польщі та ще не користувалися механізмом тимчасового захисту в жодній державі Європейського Союзу.

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Українці в Польщі — останні новини

Нагадаємо, від 1 січня 2027 року в Польщі набудуть чинності нові правила медичного оцінювання для осіб, які претендують на пенсії по інвалідності та інші виплати від Установи соціального страхування (ZUS).

Також, раніше у Польщі підписали закон про реформу Національної інспекції праці (PIP), який надає відомству нові інструменти для боротьби з фіктивною самозайнятістю і примусовим укладенням цивільно-правових угод. Нововведення дозволять захистити права працівників, серед яких і тисячі українців.

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