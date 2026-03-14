- Дата публікації
-
- Категорія
- Світ
- Кількість переглядів
- 89
- Час на прочитання
- 1 хв
Польща знову "вигуляла" винищувачі, поки РФ атакувала Україну
Польща знову підняла авіацію, щоб краще бачити російські ракети, які били по мирних українських містах.
У Польщі знову піднімали у повітря винищувачі для захисту повітряного простору країни у той час, коли Росія завдавала масованого удару по Україні у ніч на 14 березня.
Про це повідомило Оперативне командування збройних сил Польщі в Х.
«Через активність дальньої авіації Російської Федерації, яка здійснює удари по території України, польська та союзна авіація почала діяти в нашому (польському — Ред.) повітряному просторі», — йдеться у повідомленні.
Командування запевнило, що залучили всі необхідні сили та ресурси, що були в його розпорядженні. Поляки підняли в повітря чергові пари винищувачів та літак раннього радіолокаційного виявлення, а наземні системи ППО та радіолокаційної розвідки приведено у найвищий рівень бойової готовності.
Масований удар 14 березня: останні новини
Раніше повідомлялося, що у Київській області після російських ударів зросла кількість загиблих до чотирьох.
Через удари частина регіонів України переходить до аварійних відключень. Внаслідок удару є знеструмлені споживачі у Києві, Київській, Черкаській, Кіровоградській, Харківській, Запорізькій і Дніпропетровській областях.