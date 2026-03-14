ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
89
Час на прочитання
1 хв

Польща знову "вигуляла" винищувачі, поки РФ атакувала Україну

Польща знову підняла авіацію, щоб краще бачити російські ракети, які били по мирних українських містах.

Автор публікації
Дмитро Гулійчук
Польська авіація / Фото ілюстративне Polish Air Force

У Польщі знову піднімали у повітря винищувачі для захисту повітряного простору країни у той час, коли Росія завдавала масованого удару по Україні у ніч на 14 березня.

Про це повідомило Оперативне командування збройних сил Польщі в Х.

«Через активність дальньої авіації Російської Федерації, яка здійснює удари по території України, польська та союзна авіація почала діяти в нашому (польському — Ред.) повітряному просторі», — йдеться у повідомленні.

Командування запевнило, що залучили всі необхідні сили та ресурси, що були в його розпорядженні. Поляки підняли в повітря чергові пари винищувачів та літак раннього радіолокаційного виявлення, а наземні системи ППО та радіолокаційної розвідки приведено у найвищий рівень бойової готовності.

Масований удар 14 березня: останні новини

Раніше повідомлялося, що у Київській області після російських ударів зросла кількість загиблих до чотирьох.

Через удари частина регіонів України переходить до аварійних відключень. Внаслідок удару є знеструмлені споживачі у Києві, Київській, Черкаській, Кіровоградській, Харківській, Запорізькій і Дніпропетровській областях.

Дата публікації
Кількість переглядів
89
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie