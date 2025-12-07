Польща звернулася до Інтерполу через диверсії на залізниці

Диверсія на залізниці у Польщі / © Associated Press

Реклама

Польща направила запит до Інтерполу для оголошення у міжнародний розшук двох українців, яких підозрюють у диверсіях на залізниці.

Про це повідомив канал RMF24.

Польська прокуратурою звернулася до штаб-квартири Інтерполу в Ліоні із запитом на так звані «червоні ордери» щодо громадян України Євгенія Іванова та Олександра Кононова.

Реклама

Підозрювані у диверсіях на залізниці втекли з території Польщі. Вони перебувають у внутрішньому розшуку, на них також видано європейські ордери на арешт. «Червоні ордери» Інтерполу дозволять їх переслідувати в усьому світі.

Що відомо про підозрюваних

З оприлюдненої польськими правоохоронцями інформації відомо, що Євгеній Іванов народився 13 вересня 1984 року в Естонії. Його спільник Олександр Кононов народився 7 вересня 1986 року в Україні.

Прокуратура звинуватила чоловіків у скоєнні диверсійних дій терористичного характеру на замовлення розвідувальних служб Російської Федерації.

Нагадаємо, Окружний суд у Варшаві видав європейський ордер на арешт двох підозрюваних у диверсіях на залізниці, які виїхали до Білорусі.

Реклама

Як повідомлялося раніше, диверсії на залізничних коліях в Польщі сталися 15 та 17 листопада. Зокрема, поблизу населеного пункту Жичин у Мазовецькому воєводстві на Люблінському напрямку вибух пошкодив рейки, а неподалік виявили ще один вибуховий пристрій, який не спрацював. Другий випадок зафіксували біля міста Пулави, де була пошкоджена контактна мережа залізниці.

Польська прокуратура висунула звинувачення у терористичній диверсії двом українським громадянам. Їм інкримінують шпигунство, дії на користь іноземних розвідувальних служб, створення загрози транспортній безпеці та використання вибухівки. Підозрюваним загрожує довічне ув’язнення. Польща також звернулася до Білорусі із запитом про їхню екстрадицію.