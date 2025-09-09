Польщі загрожує "колосальний хаос": хто з іноземців залишиться без соцвиплат уже за три тижні

Без ухвалення нового закону про допоогу біженцям понад 800 тисяч іноземців будуть змушені залишити Польщу

Законодавство Польщі щодо українських біженців може змінитися, що матиме значні наслідки для ринку праці, освіти та соціальних виплат. Законопроєкт, який сьогодні розглядає польський уряд, передбачає скасування виплати на дітей «800 плюс» для тих іноземців, хто не працює.

Про це заявив віцеміністр внутрішніх справ та адміністрації Польщі Мацей Дущик в ефірі TVP Info.

«До 30 вересня ми повинні встигнути ухвалити закон про допомогу громадянам України, які перебувають у Польщі. Якщо цього не станеться, ми матимемо гігантський хаос і проблеми не лише на ринку праці, а й в освіті та багатьох інших сферах», — сказав посадовець.

Новий законопроєкт і вето президента

Чинний закон про допомогу іноземним біженцям втрачає свою силу 30 вересня цього року. Але наступний законопроєкт з цього питання, ухвалений Сеймом, ветував президент Польщі Кароль Навроцький, наголосивши на необхідності посилити контроль та усунути зловживання.

У новій урядовій версії з’явився пункт про скасування допомоги на дітей «800 плюс» українським біженцям, які перебувають на території Польщі і не працюють.

«Підготовку до посилення контролю за доступом іноземців до виплат ми розпочали торік у листопаді. Спочатку планували пов’язати це з податковою системою, проте після розмов із Міністерством фінансів ми дійшли висновку, що кращим рішенням є пов’язати це з професійною активністю. Президент певною мірою вплинув на прискорення цих робіт, але побудова такої системи — це місяці підготовки. Тиждень чи два нічого б тут не змінили. Добре, що ми працювали над цим проєктом понад пів року», — сказав гість TVP Info.

Запобігання зловживанням

Дущик зазначив, що основні положення нового закону були закладені ще у квітні 2025 року, і проєкт був попередньо відомий. Він також нагадав, що під час роботи над попереднім законом, який ветував президент, депутати від ПіС подавали дуже схожий проєкт. Віцеміністр пояснив, що уряд працює над системою не лише для українців і не лише щодо програми «800 плюс», а для всієї системи сімейних виплат і для всіх іноземців.

«Йшлося також про поєднання баз даних Прикордонної служби, системи освіти та ZUS, щоб система була герметичною, але водночас не виключала осіб, які могли б постраждати, якби втратили ці виплати», — додав він.

За словами Дущика, якщо до кінця вересня закон не буде ухвалено, підписано та опубліковано, 800 тисяч іноземців будуть змушені виїхати з Польщі.

«Якби ми не працювали над цим проєктом пів року, ми мали б проблему з тим, щоб встигнути. Зараз такої загрози немає. Сьогодні Рада міністрів, ймовірно, після обговорення ухвалить проєкт, який потрапить сьогодні або завтра вранці до парламенту. Завтра відбудеться перше читання, у четвер комісія і друге читання, а в п’ятницю голосування», — поінформував Дущик.

Економічні та соціальні наслідки

Віцеміністр наголосив на критичній важливості ухвалення закону до 30 вересня.

«Тут йдеться не лише про „800 плюс“, бо це значною мірою політичне питання. Йдеться про те, щоб від 1 жовтня ті особи, які працюють на благо польського ВВП, заповнюють пробіли на ринку праці, могли просто піти на роботу легально. Якщо так не станеться, ми матимемо колосальний хаос і проблеми не лише на ринку праці, а й в освіті та багатьох інших сферах», — зазначив Дущик.

На запитання, скільки іноземців можуть втратити право на виплату «800 плюс», він відповів, що це буде близько 10%.

«Ми не маємо дуже великої проблеми, проте певні зловживання зустрічаються. Йдеться, наприклад, про ситуації, коли дитина зареєстрована в Польщі, а фактично перебуває в Україні чи в іншій державі, а виплата „800 плюс“ отримується тут», — пояснив він.

Дущик підкреслив, що верифікація розпочнеться в лютому 2026 року. Закон передбачає пов’язування перебування в Польщі з професійною активністю батьків і відвідуванням дитиною школи. Система вимагає інвестицій та поєднання баз даних, що вже розроблено, але потребує впровадження IT-рішень.

«Ми не можемо допустити ситуації, коли у відділеннях ZUS виникнуть гігантські черги осіб зі стосами довідок. Пам’ятаймо, що сьогодні виплата „800 плюс“ повністю автоматизована, і ми не хочемо від цього відмовлятися. Вона й надалі має бути автоматичною, але з додатковою системою верифікації», — підкреслив віцеміністр.

Нагадаємо, після вето Навроцького уряд підготував новий законопроєкт, покликаний заохотити біженців бути корисними для країни, яка надає їм прихисток.