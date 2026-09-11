Польща / © Reuters

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Через загальнонаціональний протест машиністів у Польщі сталися масові затримки поїздів, які триватимуть до пізнього вечора п’ятниці. Залізничний рух повернеться до норми лише на вихідних.

Про це пише Wiadomosci.

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Польщу охопив бунт залізничників — що відомо

Повідомляється, шо цей протест організовала Профспілка залізничників. Акція тривала 11 вересня до 12:00. У цей період по всій країні курсували близько трьох тисяч поїздів. На залізничних переїздах машиністи навмисно сповільнювали швидкість до 20 км/год, аби привернути увагу суспільства та водіїв до проблеми безпеки.

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Зазначається, що причиною протесту стала небезпека на залізничних переїздах. Найкритичнішими є переїзди категорії D, де немає шлагбаумів і світлофорів, а стоять лише дорожні знаки.

«Машиністи поїздів стикаються з аваріями на переїздах практично через день. Люди гинуть, і, незважаючи на звернення, кампанії та неодноразові сигнали, ефективного рішення досі не видно», — зазначив представник залізничного видання «Głos Maszynisty» Рафал Заржецький у коментарі для Business Insider.

Він підкреслив, що останньою краплею для залізничників стала нещодавня трагедія із загибеллю пасажира та пораненням машиніста, тому спільнота вимагає конкретних дій.

Масштаб затримок і скасування рейсів

За даними компанії-оператор залізничної інфраструктури PKP PLK SA, через протест загальна затримка поїздів до полудня сягнула близько 20 тисяч хвилин. Із трьох тисяч запущених рейсів із запізненням рухалися 589 складів.

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Зазначається, що страйк торкнувся менше ніж 20% поїздів. Через акцію частково або повністю скасували 7 рейсів, хоча загалом з півночі до 12:00 скасували 67 поїздів. Окремі потяги затримувалися на понад п’ять годин, зокрема рейс Щецин — Перемишль спізнився на 333 хвилини, а Познань — Устка — на 245 хвилин.

Затримка потягів у Польщі / © скриншот

Як повідомив генеральний директор PKP PLK Пйотр Виборський, затримки в русі триватимуть до пізнього вечора п’ятниці. Водночас очільник PKP Intercity Януш Маліновський зазначив, що відновлення звичайного графіку очікується в суботу та неділю.

Реакція влади та плани уряду

«Автомобільно-залізничний переїзд є критично важливою точкою на карті та на дорозі кожного водія. Неуважність та брак здорового глузду можуть спричинити катастрофу на наземному транспорті, а також призвести до загибелі людей. Саме тому Профспілка машиністів поїздів вирішила розпочати кампанію, яка сьогодні торкнулася багатьох пасажирів і вплинула на організацію залізничних перевезень», — зазначив Міністр інфраструктури Даріуш Клімчак.

Міністр також заявив, що уряд планує активно інвестувати у підвищення безпеки на переїздах. Зокрема шляхом встановлення додаткових обладнань, які ускладнять в’їзд автомобілів при наближенні потяга.

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Нагадаємо, у польському місті Гданськ пасажирський потяг врізався у вантажівку, яка застрягла на переїзді через грубе порушення водієм правил дорожнього руху.

Раніше ми писали, що у Польщі пасажирський потяг PKP Intercity зіткнувся з вантажівкою, після чого зійшов із рейок. Аварія сталася в населеному пункті Пшисуха Мазовецького воєводства.

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