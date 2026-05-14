Польщу звинуватили у сприянні депортації українців зі США

Депортація українців через Польщу / © Речниця Білого дому Керолайн Лівітт на X

Польща найчастіше миготить у заголовках про депортацію українців. До того ж країна депортує не лише зі своєї території, а й стає посередником для депортацій українців зі США. Amnesty International звинуватила Польщу у сприянні депортаціям українців зі США, зокрема через Жешув.

Про це повідомляє Reuters.

Правозахисники закликали Польщу не допомагати у депортації українців зі США

Правозахисні організації Amnesty International та Human Rights First закликали Польщу не сприяти депортації українців та не приймати у своїх аеропортах рейси зі США, на яких перевозять депортованих українців.

За словами правозахисників, у листопаді 2025 та березні 2026 Міграційна та митна служба США (ICE) провела кілька депортацій через Польщу, в межах яких понад 50 громадян України примусово повернули додому.

«Насильницька передача українців у зону активних бойових дій, де ракети б’ють по всій країні, шокує совість і порушує міжнародне право», — заявила генеральна директорка та президентка організації Human Rights First Узра Зейя.

Організації Amnesty International та Human Rights First зробили спільну заяву. Там додали, що Польща, яка прийняла стількох українських біженців, більше не має сприяти депортаціям українців, ініційованих адміністрацією Трампа.

Правозахисники написали польському урядові листа, однак не отримали відповіді та вирішили його оприлюднити.

«Польща не має угоди чи домовленості зі Сполученими Штатами щодо депортацій. Це внутрішня справа двох країн — України та США», — заявила прессекретарка Міністерства внутрішніх справ Польщі Кароліна Галецька.

Вона додала, що Польща «просто перевіряє» українців, яких депортують додому, на предмет того, чи мають вони право перебувати у Польщі.

Віцепрезидент аеропорту Ряшів-Ясьонка Бартош Горський відмовився коментувати депортаційні рейси та не відповів на запитання щодо причетності до цього польського уряду.

З моменту як Дональд Трамп став президентом США, він збільшив кількість затримань та депортацій з країни. Правозахисні організації заявляють, що ця політика порушує правову процедуру та свободу слова.

Останній рейс з депортованими зі США українцями приземлився у Жешуві 30 квітня. Кількість депортованих — невідома. Правозахисники закликали США не відправляти українців до України, адже там небезпечно.

«Польська влада має розслідувати ці інциденти, встановити місцеперебування постраждалих та забезпечити їм захист від примусового повернення, гідне поводження та ефективний засіб правового захисту», — заявила директорка Amnesty International Poland Анна Блащак-Банасяк.

Депортація українців з Польщі: останні новини

Польща доволі часто депортує українців додому. Останній випадок відбувся наприкінці квітня, коли із Польщі примусово депортували 37-річного громадянина України.

Він приїхав на автомобілі до дитячого садка у стані сильного алкогольного сп’яніння. Інцидент стався у п’ятницю, 24 квітня. Працівники закладу помітили підозрілу поведінку чоловіка та викликали поліцію.

Як з’ясували правоохоронці, порушник не лише сів за кермо нетверезим, а й перевозив у машині свого 11-річного сина. Тест показав у організмі водія понад 2 проміле алкоголю.

Чоловіка затримали та інкримінували йому керування транспортним засобом у стані сп’яніння, а також створення загрози для життя дитини, після чого ухвалили рішення про його депортацію.

Також відомо про випадок депортації, який стався у середині квітня 2026. У Польщі заарештували та депортували до України 33-річного українця, якого затримали за кермом. Поліція Познані зупинила його для перевірки й виявила, що чоловік мав три чинні судові заборони на керування транспортом, а його водійські права були анульовані.

Крім того, порушник перебував у стані алкогольного сп’яніння — алкотестер показав майже пів проміле алкоголю в його крові. Разом із водієм в машині перебувала 39-річна пасажирка, у якої правоохоронці знайшли мефедрон. За зберігання наркотиків жінку затримали, проте вона добровільно погодилася на 6 місяців громадських робіт і сплатила 6000 злотих штрафу.

