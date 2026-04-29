Польська влада назвала Україну "ідеальним полігоном": заява міністра

Україна та Польща посилюють співпрацю у сфері оборонних технологій і виробництва зброї

Варшава планує використовувати український фронт як унікальний полігон для випробування власної військової техніки в реальних бойових умовах. Крім того, Польща та Україна мають намір посилити співпрацю у сфері технологій безпілотників і створити спільний оборонно-промисловий потенціал.

Про такі плани щодо трансферу технологій розповів віцеміністр національної оборони Польщі Цезарій Томчик під час конференції в Жешуві у вівторок, 28 квітня.

За словами посадовця, вироблена в Польщі техніка має спершу проходити перевірку на національних полігонах, а після цього — безпосередньо в умовах реальних боїв, що є найточнішим показником її ефективності. Другим важливим напрямком взаємодії оборонних відомств стане передавання технологій. Віцеміністр навів як приклад компанію WB Electronics, яка вже активно співпрацює з українською стороною, проте наголосив на необхідності суттєвого розширення такої взаємодії.

Томчик також підтвердив, що наразі активно розглядається варіант розгортання спільного виробництва дронів безпосередньо на польській території. Для цього уряд шукає взаємовигідну модель співпраці, яка дозволить створити загальну технологічну перевагу та водночас врахує нагальні потреби України під час війни. Повідомляється, що ці проєкти обговорюються в межах підготовки до великої конференції з відновлення України, яка запланована на червень у Гданську.

