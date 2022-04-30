Польська залізниця подовжила безкоштовний проїзд для українських біженців

Для українців, які перетнули кордон з Польщею, починаючи з 24 лютого знову продовжено безкоштовний проїзд польською залізницею.

Про це повідомляється на сайті компанії PKP Intercity. Безкоштовний проїзд для біженців з України повинен діяти до 30 квітня, його продовжили до 31 травня 2022 року.

Категорії біженців, які можуть скористатися безкоштовним проїздом у потязі залишилися незмінними:

жінки,

діти та підлітки до 18 років,

особи старше 60 років,

чоловіки та жінки 18-60 років, які є інвалідами або особами з обмеженою дієздатністю.

Для здійснення подорожі потрібно:

У касі чи у кондуктора взяти безкоштовний квиток.

Для цього надати закордонний паспорт зі штампом перетину кордону з датою не раніше 24 лютого 20221 року.

Якщо не має паспорту, будь-який інший документ, що посвідчує особу (внутрішній паспорт, студентський квиток, посвідчення водія тощо). У випадку відсутності закордонного паспорта надати підтвердження про отримання PESEL з поміткою UKR, або пред'явити іменний квиток (паперовий або в смартфоні) на потяг з України до Польщі.

Біженці які не мають закордонного паспорта або печатки в ньому і не встигли оформити номер PESEL, можуть отримати "довідку з печаткою" від Воєводи яка інформує кондуктора про перетин кордону. Раніше на цю процедуру мали право лише представники прикордонних служб, тепер працівники "інформаційних пунктів (punkt informacji)" на вокзалі, в "пунктах рецепційних" при кордоні й працівники "пунктів видачі PESEL".

Уточнити питання з приводу безкоштовного проїзду потягами польської залізниці можна 7 днів на тиждень з 8:00-20:00 за телефонами:

+48 22 473 00 86 - вартість дзвінка відповідає тарифу оператора,

800 033 022 - безкоштовна гаряча лінія для всіх польських операторів.

З травня 2022 року "Укрзалізниця" надає можливість потрапити в Польщу з Рівного та Бердичева. Поїзд 23/24 Київ-Хелм зупинятиметься у Бердичеві о 01:37 та у Рівному о 05:26.

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