Польська залізниця подовжила безкоштовний проїзд для українських біженців

Для українців, які перетнули кордон з Польщею, починаючи з 24 лютого знову продовжено безкоштовний проїзд польською залізницею.
Про це повідомляється на сайті компанії PKP Intercity. Безкоштовний проїзд для біженців з України повинен діяти до 30 квітня, його продовжили до 31 травня 2022 року.
Категорії біженців, які можуть скористатися безкоштовним проїздом у потязі залишилися незмінними:
- жінки,
- діти та підлітки до 18 років,
- особи старше 60 років,
- чоловіки та жінки 18-60 років, які є інвалідами або особами з обмеженою дієздатністю.
Для здійснення подорожі потрібно:
- У касі чи у кондуктора взяти безкоштовний квиток.
- Для цього надати закордонний паспорт зі штампом перетину кордону з датою не раніше 24 лютого 20221 року.
- Якщо не має паспорту, будь-який інший документ, що посвідчує особу (внутрішній паспорт, студентський квиток, посвідчення водія тощо). У випадку відсутності закордонного паспорта надати підтвердження про отримання PESEL з поміткою UKR, або пред'явити іменний квиток (паперовий або в смартфоні) на потяг з України до Польщі.
- Біженці які не мають закордонного паспорта або печатки в ньому і не встигли оформити номер PESEL, можуть отримати "довідку з печаткою" від Воєводи яка інформує кондуктора про перетин кордону. Раніше на цю процедуру мали право лише представники прикордонних служб, тепер працівники "інформаційних пунктів (punkt informacji)" на вокзалі, в "пунктах рецепційних" при кордоні й працівники "пунктів видачі PESEL".
Уточнити питання з приводу безкоштовного проїзду потягами польської залізниці можна 7 днів на тиждень з 8:00-20:00 за телефонами:
- +48 22 473 00 86 - вартість дзвінка відповідає тарифу оператора,
- 800 033 022 - безкоштовна гаряча лінія для всіх польських операторів.
З травня 2022 року "Укрзалізниця" надає можливість потрапити в Польщу з Рівного та Бердичева. Поїзд 23/24 Київ-Хелм зупинятиметься у Бердичеві о 01:37 та у Рівному о 05:26.
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