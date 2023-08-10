Polska zazdrość: польки ревнують своїх чоловіків, бо ті заглядаються на українок-біженок

Польки стали гірше ставития до українок-біженок – всьому виною ревнощі.
У Польщі бажання допомагати українцям падає. Про це свідчать останні дослідження Варшавського університету, передає польське видання Wyborcza.
За інформацією видання, найбільше упереджень – у молодих польських жінок, які вбачають в українках конкуренток на ринку праці і в романтичних стосунках.
Польські чоловіки шукають знайомств з українками в Інтернеті
Журналісти Wyborcza зауважили, що в польському сегменті Інтернету стало багато оголошень на сайтах знайомств або навіть груп, які допомагають створенню стосунків між польськими чоловіками й українськими дівчатами.
"Групи "Українки знайомляться з поляком", "Самотні Українки в Польщі", "Шукаю хлопця-поляка" або "Українка шукає чоловіка-поляка", "Поляк шукає дружину-українку" ростуть, як гриби після дощу, і швидко збирають тисячі людей", – зазначається у статті.
Стереотипи про українок
На думку журналістів, польські чоловіки не хочуть стосунків з емансипованими жінками з хорошою роботою і власною думкою, а в українках, навпаки, вбачають хороших супутниць життя, які "готують гарячу їжу вчасно, самовіддані і вдячні, але перш за все (і, мабуть, найголовніше) – красиві".
"Це стереотип, що українська жінка – покірна, традиційна дружина. Боюся, що ці надії можуть не виправдатися. Мій досвід роботи з українками показує, що це працьовиті, розумні й освічені жінки, які вміють піклуватися про себе", – говорить Агнешка Косович, президентка Польського міграційного форуму.
Водночас вона не виключає, що для деяких українських жінок, які приїжджають до Польщі і важко знаходять у ній своє місце, стосунки з поляком можуть бути запорукою безпеки та стабільності.
За словами Косович, не всі українки, які переїхали до Польщі, залишили своїх чоловіків воювати на фронті на батьківщині. Багато з них раніше не були у стосунках, інші лише вступають у доросле життя.
Косович також зауважує інший феномен: "Розлука з чоловіком може принести полегшення, а не страждання, біль і тугу. Через війну подружжя часто розуміє, що їхні зв’язки все ж були не такими міцними. Буває, що у цих жінок раніше були невдалі стосунки".
Польські жінки недолюблюють українок?
У проведеному польськими дослідниками опитуванні йдеться, що в групі польок до 29 років із середньою або вищою освітою помічена найбільша неприязнь до біженців з України.
"По-перше, побоювання занадто великої конкуренції на ринку праці. По-друге, занепокоєння, що біженки з України заберуть у них потенційних чоловіків", – йдеться у статті.
Ставлення поляків до українських біженців загалом змінилося в гірший бік
Згідно з тими ж дослідженнями Варшавського університету, кількість поляків, готових допомагати українським біженцям, скоротилася.
Більшість поляків (67 відсотків) все ще сприймають біженців у позитивному світлі, але ця тенденція йде на спад. З іншого боку, в Польщі зросла негативна думка про українців – з 8 до 13 відсотків.
Вперше більшість поляків (55%) висловлюють сумнів щодо надання додаткової допомоги українцям.
"Споживче ставлення українців" – це ключовий вислів, який найчастіше згадувався в обґрунтуваннях. Цю причину свого негативу до українців назвали 39 відсотків респондентів. Полякам не подобається, що українці начебто вимагають багато послуг безкоштовно.
Все більше поляків вважають, що українці не мають права на такі ж соціальні виплати, як вони. Вони також виступають проти надання нашим громадянам пільг і фінансування харчування та проживання.
Скільки українців у Польщі
За інформацією польських соціологів, наразі в Польщі перебувають близько 1,2 мільйона біженців з України. Більшість із них жінки.
Раніше повідомлялося, що в Польщі затримали 4 осіб, які "наживалися на українках та розпусті".
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