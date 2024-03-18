Польські фермери блокують пункти пропуску на кордоні з Німеччиною – що вимагають

На кордоні з Німеччиною у напрямку Берліна на двох пунктах пропуску – у Свєцко і Ґубінці стоять близько 100 тракторів.

Польські фермери від 17 березня блокують автомагістраль А2 поблизу польсько-німецького кордону. Вони протестують проти імпорту сільськогосподарської продукції з України.

Про це речниця окружної комендатури поліції в польському місті Слубіце Ева Мурмило повідомила "Радіо Свобода".

За словами організаторів блокади, проїхати можуть лише екстрені служби: поліція, швидка допомога, пожежна і прикордонна служба. Решту автомобілів обʼїзними шляхами скеровують на інші пункти пропуску, зокрема в Ольшину.

"Радіо Свобода" із посиланням на протестувальників повідомляє, що вони виступають проти напливу с/г продуктів не лише з України, а також з Білорусі, Росії та інших країн.

"Ми проти напливу не стандартизованої с\г продукції в ЄС. Ми мусимо дотримуватися суворих норм і приписів, а надходять продукти генетично модифіковані. Бо ні в Україні, ні в Росії, ані в інших країнах, де виробляють генетично модифіковану продукцію, немає жодних норм і такий товар потрапляє на польський ринок", – повідомив координатор протестів у Західнопоморському воєводстві Едвард Кросма.

Водночас польські фермери не проводили акції протесту на польсько-білоруському кордоні, через який до європейських країн потрапляє агропродукція з Росії.

За словами організаторів, блокада триватиме до вечора 20 березня, але вони не виключають і подовження блокади.

15 березня ТСН.ua вже повідомляв,що польські фермери почали блокувати кордони зі Словаччиною, щоб перевірити, чи не ввозиться таким чином зерно з України. Там теж дорогу заблокували тракторами. Така акція призвела до скупчення на кордоні близько десятки легковиків та кілька десятків вантажних автомобілів.

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