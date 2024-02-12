Польські фермери на кордоні висипали зерно з українських фур: гостра реакція посла

Український дипломат назвав дії фермерів на кордоні "ганебним і образливим для українців і більшості поляків злочин".

Посол України в Польщі Василь Зварич назвав дії польських фермерів, які висипали зерно з українських фур, "моральною провокацією".

Про це посол написав на сторінці у фейсбук.

"Після отримання інформації про розсипане польськими фермерами зерно з українських тірів, які були опломбовані після відповідних митних процедур і рухалися транзитом до Литви, посольство і Генеральне консульство України в Любліні невідкладно звернулося до польської поліції з вимогою відкрити справу за фактом цього ганебного злочину", - повідомив дипломат.

За його словами, польська поліція відкрила провадження і розпочала необхідні процедури.

Зварич додав, що українські дипломати перебувають на прямому звʼязку з водіями вантажівок.

"Такі методи протестувальників не повинні толеруватися в європейській цивілізованій країні, не кажучи вже про моральну сторону цієї провокації. Тому ми вимагаємо знайти і притягнути винних до відповідальності. Польські органи влади мали б рішуче відреагувати в правовому полі на цей ганебний і образливий для українців і більшості поляків злочин і не дозволити подібних варварських дій в майбутньому", - підкреслив він.

Нагадаємо, напередодні у Мережі з'явилися відео, як польські протестувальники на кордоні повисипали зерно з українських вантажівок. Дії поляків українців обурили.

Провідні новини на сьогодні