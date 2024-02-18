Польські фермери на кордоні з Україною намагалися перешкодити руху поїздів

У неділю, 18 лютого, на залізничній станції “Дорогуськ” біля кордону з Україною польські фермери, які проводять масштабну акцію протесту, намагалися заблокувати рух поїздів.

Про це повідомили у Державній митній службі України.

Спроба завадити залізничному рухові тривала від 15:30 до 17:30, але після втручання польської поліції її було припинено. Наразі рух поїздів відбувається у штатному режимі.

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Автомобільне сполучення для вантажівок на міжнародному пункті пропуску "Дорогуськ - Ягодин" від 9 години ранку в обидві сторони повністю заблоковано польськими фермерами.

“Всупереч обіцянкам мітингувальників пропускати швидкопсувні, небезпечні чи гуманітарні вантажі, з того часу кордон не перетнув жоден ваговоз”, - йдеться у повідомленні.

Водночас пропуск рейсових автобусів здійснюється у звичному порядку, без черг.

У Державній митній службі уточнили, що анонсована напередодні участь фермерів з інших європейських країн у польській акції протесту не підтверджується.

Раніше повідомлялося, що до польсько-українського кордону прямують фермери з Німеччини, Бельгії, Нідерландів та Франції, які мають намір взяти участь у масштабній акції протесту.

Також польські фермери пригрозили 20 лютого заблокувати усі пункти пропуску на кордоні з Україною.

Нагадаємо, раніше в соцмережах повідомили, що польські протестувальники під час блокади кордону не пропускають вантажівки, які перевозять гуманітарну допомогу, зокрема автомобілі для ЗСУ.

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